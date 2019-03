Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","shortLead":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","id":"20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859f5a74-4491-4144-a5d5-1109ae34b921","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. március. 02. 12:20","title":"Ahmed H.-n gúnyolódik Kovács Zoltán kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan hány ember érintett a leépítésben, nem tudni, de az átstrukturálásra szánt pénzt látva nem kevesen maradnak munka nélkül.","shortLead":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan...","id":"20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8611cf-4eb4-482a-81aa-ec841145c806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","timestamp":"2019. március. 01. 10:03","title":"Méghogy a robotok nem veszik el a munkát: kirúgási hullám kezdődött a Pepsinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rövid ideig tartó betegség után, 81 éves korában elhunyt Koós János táncdalénekes, parodista-színész - tudatta a család vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Rövid ideig tartó betegség után, 81 éves korában elhunyt Koós János táncdalénekes, parodista-színész - tudatta a család...","id":"20190303_Meghalt_Koos_Janos_tancdalenekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8550712b-a682-430b-9bcb-7ec7b6402a15","keywords":null,"link":"/elet/20190303_Meghalt_Koos_Janos_tancdalenekes","timestamp":"2019. március. 03. 06:48","title":"Meghalt Koós János táncdalénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","shortLead":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","id":"20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3cd04-e834-4f3c-8600-04a7e9e5d0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. március. 01. 14:04","title":"Egymillió dollárt ajánlott Amerika annak, aki segít megtalálni Bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította meg egy nemzetközi kardiológiai kutatás.","shortLead":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította...","id":"20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe689381-5f77-40d4-a1b5-292778ff5cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","timestamp":"2019. március. 02. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"A csúcs 16 fok lesz.","shortLead":"A csúcs 16 fok lesz.","id":"20190302_Tiz_foknyi_kulonbseg_is_lehet_az_orszag_egyes_reszei_kozott_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d519e23-b764-4e8b-b6ff-5908bac27ba5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190302_Tiz_foknyi_kulonbseg_is_lehet_az_orszag_egyes_reszei_kozott_vasarnap","timestamp":"2019. március. 02. 16:45","title":"Tíz foknyi különbség is lehet az ország egyes részei között vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék Olaszország legerősebb pártjává nőtték ki magukat.","shortLead":"Salviniék Olaszország legerősebb pártjává nőtték ki magukat.","id":"20190302_Orban_hose_egyre_jobban_all_az_olasz_populistak_azonban_egyre_csak_esnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c220ba2-e976-44d0-a9d7-788656028c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_hose_egyre_jobban_all_az_olasz_populistak_azonban_egyre_csak_esnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:57","title":"Orbán hőse egyre jobban áll, az olasz populisták azonban egyre csak esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Csomolungmát. Ez korábban már másoknak is sikerült, de a két mászó végig dokumentálta útját, és most a Yandex-ru oldalon megosztották a különböző magasságokban késztett panoráma-felvételeket.



","shortLead":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas...","id":"20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f14e3e-1a0c-4fe0-a1ff-e1fe0b46c39a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","timestamp":"2019. március. 02. 12:44","title":"Lenyűgöző panoráma a világ tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]