[{"available":true,"c_guid":"95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","shortLead":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","id":"20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa50275f-6a88-4f54-ad0d-fb2761a64bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"EPP-kizárás: az RMDSZ a Fidesz mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is, amelyben nemcsak úszóként, hanem üzletasszonyként is részt vesz.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok beszélt volt férjéről, új edzőjéről, a Duna Arénáról és az új versenysorozatról is...","id":"20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d3404-5fcd-4b6b-a795-d8cec06cc3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c076c9b-1319-4808-8262-96465edac257","keywords":null,"link":"/sport/20190306_hosszu_katinka_shane_tusup_valas_uszas_petrov_arpad_duna_arena","timestamp":"2019. március. 06. 19:37","title":"Hosszú Katinka: Örülök, hogy vége, ezt a meccset Shane nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzserét, Paul Manafortot 47 hónapi börtönbüntetésre ítélték csütörtökön banki- és adócsalásért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzserét, Paul Manafortot 47 hónapi börtönbüntetésre ítélték csütörtökön...","id":"20190308_Bortonbe_megy_Trump_egykori_kampanymenedzsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928f6cbd-c1ad-444c-9cba-96f0d3e01973","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Bortonbe_megy_Trump_egykori_kampanymenedzsere","timestamp":"2019. március. 08. 04:59","title":"Négy évre ítélték Trump egykori kampánymenedzserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata német CDU vezetőivel a kormány \"Brüsszel-ellenes lépéseiről\".","shortLead":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata...","id":"20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea61e2-e329-4574-8548-48c4bd39b71e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","timestamp":"2019. március. 07. 08:45","title":"Szájerék a német kereszténydemokratáknak is próbálták megmagyarázni a Fidesz lépéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalatcsoporttá alakultak a nemrég egy alapítványba terelt fideszes médiumok, betagozódnak Mészáros Lőrinc volt cége, a Mediaworks alá, ami így uruk, irányítójuk és felügyelőjük lesz. Ezzel megvalósul a fideszes média gyakorlati és teljes központosítása.","shortLead":"Vállalatcsoporttá alakultak a nemrég egy alapítványba terelt fideszes médiumok, betagozódnak Mészáros Lőrinc volt cége...","id":"20190307_Titokban_igazi_vallalatbirodalomma_alakult_a_fideszes_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e46e6a9-30b3-46f8-a9fd-fecf795e6efe","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Titokban_igazi_vallalatbirodalomma_alakult_a_fideszes_media","timestamp":"2019. március. 07. 16:23","title":"Titokban igazi vállalatbirodalommá alakult a fideszes média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]