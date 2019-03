Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","shortLead":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","id":"20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a52b1a1-3326-440e-b3f1-3f8dbb1eb975","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","timestamp":"2019. február. 27. 13:39","title":"Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki 268 grammal született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és technológiai szempontból is megvalósítható módon sikerült a légkörből kivonni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és...","id":"20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f0daf-cb5b-45ef-91e4-85afedf9ac4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. február. 28. 13:33","title":"Reménysugár: megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri szén-dioxid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","shortLead":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","id":"20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee57dd-48ef-448e-887c-292540f67896","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","timestamp":"2019. március. 01. 07:38","title":"Sztrókot kapott Luke Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága.","shortLead":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három...","id":"20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256e9f5-6189-4382-b36b-59477fac47b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","timestamp":"2019. február. 27. 16:25","title":"Laura Codruta Kövesit javasolja a szakbizottság az európai főügyészi tisztségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába.","shortLead":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint...","id":"20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b69a4-5ecb-44a1-9467-7e774395f524","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","timestamp":"2019. február. 27. 17:11","title":"Titokban próbált magyarázkodni a Fidesz a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]