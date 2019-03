Véget ért Dorogon az Iskola utcában két héten át tartó közlekedésrendészeti ellenőrzés, amely során 236 gyorshajtóval szemben intézkedtek a helyszínen a rendőrök, számos esetben pedig közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárást indítottak – írta a Kemma.hu.

Az utcában 30-as sebességkorlátozó táblák vannak, amit valljuk be gyarkran lépnek túl az autósok, de a kéthetes ellenőrzés adatai még őket is meglepték. Több mint kétszáz személyt gyorshajtáson kaptak, a sebességtúllépéseken felül pedig egyéb jogsértéseket is rögzítettek.

"Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy a gyakoribb rendőri jelenlét és a számtalan intézkedés sem hozta meg az elvárt jogkövető közlekedési magatartást, valamint a KRESZ-szabályok maradéktalan betartását. Előfordult olyan is, hogy egy állampolgár ugyanazon a napon kétszer is a megengedettnél gyorsabban hajtott" – mondta Cserődi Péter a dorogi rendőrkapitányság rendőr főhadnagya.

