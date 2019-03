Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","shortLead":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","id":"20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48e25a1-4126-4799-a3c1-94cc03761445","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. március. 29. 09:41","title":"KSH: 343 500 forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","shortLead":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","id":"20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1953d2-5f6b-4c71-b92e-b688effeed4d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","timestamp":"2019. március. 28. 11:15","title":"Távoltartási végzést kért egy rajongója ellen Chris Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fb8db-fa20-4878-b87c-ae0d92c44c32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen különleges módon kommunikál a rendőrség a Twitteren.","shortLead":"Egészen különleges módon kommunikál a rendőrség a Twitteren.","id":"20190328_rendorseg_twitter_baleset_megelozes_kozossegi_oldal_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=299fb8db-fa20-4878-b87c-ae0d92c44c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7735a6-c2ea-4afe-9602-663cf401a4f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_rendorseg_twitter_baleset_megelozes_kozossegi_oldal_poszt","timestamp":"2019. március. 28. 13:13","title":"A rendőrség üzeni: \"Ne posztolga$$, vezérostyám!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","id":"20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794493a-f4b6-4bb9-8ee9-051234c41e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","timestamp":"2019. március. 28. 16:03","title":"Videó: robotokkal teszteli a Samsung az összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd32ff4c-bf0e-44d1-b03c-be583a356cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így inkább senki se próbáljon bókolni.","shortLead":"Így inkább senki se próbáljon bókolni.","id":"20190329_Tom_Hiddleston_latvanyosan_kinosan_erzi_magat_ebben_a_reklamban__es_mi_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd32ff4c-bf0e-44d1-b03c-be583a356cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9705c76-e8f4-4147-815e-fc73a39d5ac3","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tom_Hiddleston_latvanyosan_kinosan_erzi_magat_ebben_a_reklamban__es_mi_is","timestamp":"2019. március. 29. 10:43","title":"Tom Hiddleston látványosan kínosan érzi magát ebben a reklámban – és mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","shortLead":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","id":"20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a073e3-4fba-4138-a0f1-e6917177ccef","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","timestamp":"2019. március. 28. 15:29","title":"Psota Irén emléktáblát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak bizonyultak – meredek összefüggéseket mutat be a nemrég publikált 2016-os mini népszámlálás adataiból az e heti HVG.","shortLead":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak...","id":"20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050764e6-c5a9-489d-a9d7-f1139f9cbfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 28. 11:55","title":"Vietnami, orosz és arab népességrobbanás, roma tragédia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]