Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek, ahol a nőknek – bármi történjen is velük vagy ellenük – hallgatniuk és tűrniük kell. Mindannyian megjárták a poklot, és fiatal koruk ellenére már most rengeteget tettek azért, hogy kicsit jobb legyen ezen a világon élni. Ehhez viszont újra és újra fel kell tépniük a saját sebeiket. Így lesznek traumák árán hősök.","shortLead":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek...","id":"20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a906fe0a-7e62-4d00-988b-b1ff6d03ea5d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Ezeket a nőket nem lehet megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például az intimbetéten figyelmeztetést kell elhelyezni. ","shortLead":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például...","id":"20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65ff52-d60f-4e90-95de-d8e364b410ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. március. 27. 19:06","title":"2021-től betiltaná a szívószálakat és a fülpiszkálókat az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","id":"20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8600525-97c2-450f-8710-17286b4921c0","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","timestamp":"2019. március. 27. 16:40","title":"Max Verstappen fogja felforgatni idén Budapest belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","shortLead":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","id":"20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a899614-87ed-4761-9765-47dce148f03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"Várólisták: újabbat lépne az állam a hálapénz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad végére nem sok esélye marad az emberiségnek.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad...","id":"20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6844e48-f557-4bcc-be54-a048b1e38b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. március. 29. 09:33","title":"Egyre súlyosabbak a klímaváltozás hatásai, és a java még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","shortLead":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","id":"20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a7f8d-6390-4377-8503-1cb7a98ab9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","timestamp":"2019. március. 28. 05:32","title":"Betiltja a fehér nacionalizmust népszerűsítő tartalmakat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]