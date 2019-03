Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást. A képviselők azon a napon szavaztak, amelyiken a tervek szerint az Egyesült Királyság kilépett volna az EU-ból. Döntés helyett további bizonytalanság vár a britekre, és folytatódhat az elmúlt hónapokban egészen abszurddá vált politikai szappanopera. Ennek kilenc legbizarrabb momentumára emlékezünk vissza.","shortLead":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást...","id":"20190329_brexit_szavazas_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbb3e32-eac7-4833-b11f-09afe49f1842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_brexit_szavazas_halasztas","timestamp":"2019. március. 29. 15:44","title":"Harmadszor is leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","shortLead":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","id":"20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99401fa-3831-4836-b57e-ff4fafb6e999","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","timestamp":"2019. március. 30. 07:51","title":"Ne felejtse, holnap óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191f9c-1179-4272-bb47-3fd7e99b5a18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy azték uralkodó sírhelyét jelölhetik azok az áldozati ajándékok, köztük egy gazdagon díszített, harcosnak öltöztetett jaguár és egy fiatal fiú maradványai, amelyeket a mexikóvárosi Templo Mayor (nagy templom) romjainál tártak fel a régészek.","shortLead":"Egy azték uralkodó sírhelyét jelölhetik azok az áldozati ajándékok, köztük egy gazdagon díszített, harcosnak...","id":"20190330_templo_mayor_nagy_templom_mexiko_mexikovaros_aztekok_kiraly_sirhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a191f9c-1179-4272-bb47-3fd7e99b5a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4900f3d-0318-48ac-909a-0393d176843d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_templo_mayor_nagy_templom_mexiko_mexikovaros_aztekok_kiraly_sirhely","timestamp":"2019. március. 30. 18:03","title":"Ritka lelet Mexikóban: megtalálhatták az azték \"három királyok\" sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","shortLead":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","id":"20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7c7677-8dcf-44dd-9fe6-c7a5ef1b3cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","timestamp":"2019. március. 29. 16:51","title":"Európai Bizottság: április 12-e a Brexit \"valószínű\" dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","shortLead":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","id":"20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e921dbb-4ca5-45ad-ae38-105396fd009e","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","timestamp":"2019. március. 30. 16:57","title":"Megszűnik a köztévé retrocsatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","shortLead":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. ","id":"20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d8177-2682-4e46-adbf-9609c815b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f0f1b-5a30-4fa9-a9f9-e3a1474630b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Nem_tudjak_hasznalni_az_osztrakok_Orban_ajandeklovait","timestamp":"2019. március. 29. 15:32","title":"Nem tudják használni az osztrákok Orbán ajándéklovait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek adatait. ","shortLead":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek...","id":"20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5220aa-1f26-4e91-b2d2-19359bdf913f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","timestamp":"2019. március. 30. 13:55","title":"Ha nem azonosítja magát, a fizetését sem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az endometriózis nem tréfadolog.","shortLead":"Az endometriózis nem tréfadolog.","id":"20190330_Menjen_orvoshoz_ha_faj_a_menstruacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61225146-add9-4bee-bf2b-5f326b24be90","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Menjen_orvoshoz_ha_faj_a_menstruacio","timestamp":"2019. március. 30. 19:54","title":"Menjen orvoshoz, ha fáj a menstruáció!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]