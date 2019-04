Cikkünk frissül!

Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, hétfőtől pedig már hétköznap is pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon.

Bár a Budapesti Közlekedési Központ az elvileg 45 másodpercenként induló, Népligeten átjáró sima pótlóbuszok mellett expressz metrópótló járatokat is indít a reggeli csúcsforgalomban a Határ út és a Nagyvárad tér között M3E néven, valamint alternatív járatokat 223M és 194M néven, illetve még azt is lehetővé tette, hogy a BKK-bérlettel akár az Intercity vonatokat is igénybe lehessen venni, mégis előre jelezte, hogy a megszokott utazási idők várhatóan 10-15 perccel növekedni fognak.

Az útvonalakról, lehetőségekről itt írtunk részletesen!

© BKK

Hiába azonban az előre beharangozott változtatások, a BKK saját applikációjának, a Futárnak nem sikerült átállnia a metrópótló üzemmódra, és még hétfő reggel is a metrót kínálta fel munkatársunknak, mint leggyorsabb közlekedési opció.

© futar.bkk.hu



A Nagyvárad térnél egyelőre nincs káosz, elég jól ki vannak táblázva az információk, jelenti tudósítónk. Az Orczy útra jobbra kanyarodóknál van kis zűrzavar, ahogy összekeverednek a pótló buszokkal, itt némi fennakadásra lehet számítani, elkél a türelem. A pótló buszok sorában elég nagy a torlódás, főleg, hogy a Volán buszok is beállnak a sávjukba.

© hvg.hu

Az autósok viszont bosszankodhatnak, az Üllői út eléggé be van állva, és a pótló buszok is ott araszolnak a forgalomban, jelenti tudósítónk. Az expressz, elvileg gyorsabb pótló buszok most ott vánszorognak a felüljárón, míg a nem expressz, más útvonalon járó buszok lent gyorsabbak.