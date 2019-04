Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","shortLead":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","id":"20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368b992-376d-4f2f-b2f8-8afba27d48b3","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","timestamp":"2019. április. 07. 08:31","title":"Mindenkit lenyomtak az ELTE-s joghallgatók a nemzetközi perbeszédversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.","shortLead":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ...","id":"20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e3a44b-fa2a-4e68-94be-d8a9d18abbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","timestamp":"2019. április. 06. 12:03","title":"Évente 714 000 000 000 forintunk bánja, hogy ömlik a műanyagszemét az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","shortLead":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","id":"20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28830782-b687-47c4-a0f9-1ad31e62c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","timestamp":"2019. április. 07. 10:59","title":"Közel 700 millióba kerül Budapest legdrágább új lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat, hogy EP-választást kell rendeznie a szigetországnak.","shortLead":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat...","id":"20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789de812-99f1-45b5-a51a-cc7c51062f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","timestamp":"2019. április. 06. 19:41","title":"Brexit: katasztrófa vagy öngyilkosság várhat a brit kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő Veiszer Alindának beszélt arról, hogy mit gondol az öregedésről, ByaAlexről, a tapasztalatok és a bátorság hozadékáról.\r

","shortLead":"Az énekesnő Veiszer Alindának beszélt arról, hogy mit gondol az öregedésről, ByaAlexről, a tapasztalatok és a bátorság...","id":"20190407_Szulak_Andrea_A_legjobb_vesztes_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ac60f-053b-42bf-91ad-5a2cdaad1c71","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Szulak_Andrea_A_legjobb_vesztes_vagyok","timestamp":"2019. április. 07. 11:00","title":"Szulák Andrea: A legjobb vesztes vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol hibáztak, és másképp indulnak neki az EP-választásnak.\r

Hát nem. Ezek a vadászok szopni járnak ide. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol...","id":"201914_europa_visszavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1f780a-26cd-402e-bf92-9afb5885c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/201914_europa_visszavar","timestamp":"2019. április. 06. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Európa visszavár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]