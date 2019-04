Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"276bd60b-d1d2-4d34-b21e-ff7d2e0e8635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak szabadalomként létezik az LG (elképzelt) eszköze, ami két nagy technológiai áttörést kombinál, az átlátszóságot és az összehajthatóságot.","shortLead":"Egyelőre még csak szabadalomként létezik az LG (elképzelt) eszköze, ami két nagy technológiai áttörést kombinál...","id":"20190416_lg_atlatszo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276bd60b-d1d2-4d34-b21e-ff7d2e0e8635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef91c8f-c9e2-40fe-897e-c8b164e500b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_lg_atlatszo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2019. április. 16. 13:03","title":"Az LG mondja: ne csak összehajtható, de átlátszó is legyen a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori kebelcsodák is.","shortLead":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori...","id":"20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5f83be-2339-4494-8f01-2d57d5f1ebbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","timestamp":"2019. április. 17. 17:15","title":"Teniszcsillag, hajléktalan, börtöntöltelék: az EP-választás legfurcsább jelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","id":"20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb8129-00d8-4d71-a4fc-d81198aefb23","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","timestamp":"2019. április. 15. 20:19","title":"Itt a románok Sargentini-jelentése: keményen bírálták Bukarestet az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki a felmérésből, amelyet az e heti HVG ismertet.","shortLead":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki...","id":"20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751eb3d4-e110-4bf8-8448-cf2a3b8ce6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","timestamp":"2019. április. 17. 13:50","title":"Medián: Az MSZP beérte a Jobbikot, a Fidesz ismét erősödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","shortLead":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","id":"20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdecc6d-6e35-4689-a923-8d8e140f3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","timestamp":"2019. április. 17. 16:52","title":"Kirúgta a Combino ajtajának üvegét, nem járt a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","shortLead":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","id":"20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794baf9-b31b-4e9d-913e-67dcbfbfb6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","timestamp":"2019. április. 16. 07:41","title":"Íme az első fotók a leégett Notre-Dame belsejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében, áll a kémügy titkosítás alól feloldott dokumentumaiban, amit a Válasz Online szemléz. A bíróság felmentette az érintetteket. Cikkünk megjelenése után a DK közleményt juttatott el hozzánk.","shortLead":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében...","id":"20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787e666-dd14-4240-bc01-8074f143b6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","timestamp":"2019. április. 17. 10:54","title":"Válasz Online: Ez volt Gyurcsány igazi bűne, nem az őszödi beszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]