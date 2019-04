Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","shortLead":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","id":"20190428_sordieta_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5570e2b0-f81a-4cc2-956a-322dc8001b8d","keywords":null,"link":"/elet/20190428_sordieta_fogyas","timestamp":"2019. április. 28. 15:28","title":"20 kilót fogyott egy fickó kemény, de sikeres sördiétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","shortLead":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","id":"20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fce5c4-a15a-4cb8-8808-b3b8b0b3857b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","timestamp":"2019. április. 27. 17:12","title":"Bottas indul a pole pozícióból az azeri F1-nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket szintetikus beszéddé alakító új technológia, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki. ","shortLead":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket...","id":"20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6966d7c-bea1-4ae0-b4c7-ad78415adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","timestamp":"2019. április. 28. 19:03","title":"\"Sokkoló az eredmény\" – a gondolatokat alakítja beszéddé egy új technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

\r

","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték...","id":"20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d94ab-e3e5-440d-be5a-09d58b9d3fe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. április. 29. 09:26","title":"Minden rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"sport","description":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","shortLead":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","id":"20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf8ca1-7c89-47fe-9cda-ee217ca4fb9b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","timestamp":"2019. április. 27. 18:10","title":"Bejutott a Bajnokok Ligájába Gulácsi és Orbán csapata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]