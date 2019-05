Precedens értékű lehet, ha adott esetben az önvezető autót gyártó céget is hibásnak találnák.

Walter Huang, az Apple mérnöke, 2017-es Tesla Model X-ével hajtott a 101-es Mountain View-i autópályán tavaly március 23-i reggel, amikor az autó a pálya melletti betonelválasztónak kormányozta saját magát. A balesetben Huang életét vesztette. Most, egy évvel később, Huang családja beperelte a Teslát, azzal érvelve, hogy az Autopilot-rendszer meghibásodása okozta a halálos balesetet.

Az elsődleges vád, hogy a Tesla Autopilotja szerintük a sávvonalakat rosszul értelmezte, és nem sikerült észlelnie a konkrét akadályt sem, mi több, a kocsi – ahelyett, hogy fékezett volna – még gyorsított is a kritikus pillanatban. Az ügyészségi beadványuk szerint a Tesla rendszere megbízhatatlan, nem működött a figyelmeztetése sem, és az egész önvezető rendszerével félretájékoztatja a közvéleményt. Sőt, azt is állították, hogy a Teslában nem is volt megfelelő vészfékező rendszer.

A Tesla megtagadta ugyan a vádak kommentálását, de a cég szóvivője elmondta, hogy az összes Tesla el van látva automatikus vészfékező rendszerrel.

Az amerikai közlekedésbiztonsági felügyelet korábbi, előzetes vizsgálata szerint Huang autója körülbelül 65 mérföld per órás sebességgel haladt egy kocsi után, amíg hirtelen balra nem fordult. Ezt követően, ahogy az autó betonfal felé haladt, nem is lassult – sőt, óránként 70,8 mérföld per órás tempóra gyorsult az ütközés előtti három másodpercben.

A baleset után egy héttel közzétett blogbejegyzésben a Tesla jelezte, hogy Huang kapott hangjelzést és több vizuális figyelmeztetést is az Autopilottól, és az autó azt is észlelte, hogy a keze nem volt a kormánykeréken hat másodperccel a baleset előtt sem. Sőt, azt is látják az adatokból, hogy a férfinak 150 méternyi szabad területe és jól látható kilátása volt, mielőtt nekiment volna a falnak, de semmit nem tett ellene. „A Tesla Autopilot nem akadályozza meg az összes balesetet – ez lehetetlen – de nagyban csökkentheti, hogy előforduljanak” – írta a cég blogbejegyzése.

Ez egy másik, hasonló baleset volt Teslával:

A Tech Crunch-nak Mark Fong, a család egyik ügyvédje azt hangsúlyozta, hogy Huang felesége elveszítette a férjét, két gyermek árva lett, csak mert a Tesla embereken bétateszteli az Autopilot szoftverét.

