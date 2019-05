Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","shortLead":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","id":"20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93744d-578f-4086-b789-d5c797dda8b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","timestamp":"2019. május. 11. 10:36","title":"Súlyos tankerbaleset, 50 ezer hordó olaj folyt a tengerbe Houstonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","id":"20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7699cd-a065-4ed4-8a2c-262aab6100ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","timestamp":"2019. május. 10. 17:35","title":"Orbán köszöni, de nem vitázik Timmermansszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell figyelembe venni az Európai Bizottság megválasztásánál.","shortLead":"Ha kell, szavazunk – erősítette meg az Európai Tanács elnöke, aki szerint nem csak a politikai erőviszonyokat kell...","id":"20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba729ccc-3cc1-4788-aea6-1020d55bd2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a16bca-6f9b-405c-b48b-876ae12cf74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_El_is_felejthetjuk_Manfred_Webert_Donald_Tusknak_nem_tetszik_a_csucsjelolti_rendszer","timestamp":"2019. május. 09. 18:09","title":"El is felejthetjük Manfred Webert? Tusknak és Macronnak sem tetszik a csúcsjelölti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel állítólag hónapok óta gond van. ","shortLead":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel...","id":"20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83bfc6-9570-44a9-b11c-99fdff4b1af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","timestamp":"2019. május. 10. 12:51","title":"Nem jó a lift a Honvédkórház egyik épületében, a kemoterápiára érkező betegek is lépcsőznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar kormányra a Huawei miatt? Vagy elég lesz sok amerikai fegyvert vásárolni? Szakértőket kérdeztünk, milyen gazdasági ügyekről tárgyalhat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hétfőn.","shortLead":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar...","id":"20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007d50-2a86-408f-8494-72accf3bf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","timestamp":"2019. május. 10. 11:23","title":"Mivel okozhat Trump kellemetlen pillanatokat Orbánnak a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","id":"20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61438ead-51d9-41ab-b7bf-ade92999fd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2019. május. 10. 18:03","title":"Máris szétszedték a Google legújabb telefonját, kiderült, mennyire javítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216852b-3f84-453e-a104-661a3d4c51ea","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az újkori árverések történetében még sohasem fordult elő, hogy egy toplistás aukciósház januárban kezdje meg a tavaszi idényt, idén azonban ez is bekövetkezett. A Studio január 31-én startolt, de a Szőnyi sem várt sokáig, ők március 2-án mérették meg magukat. Rajtuk kívül szervezett még licitálást a kistokaji Abaúj Antikvárium – fővárosi aukcióval – és a Pest-Budai Árverezőház. ","shortLead":"Az újkori árverések történetében még sohasem fordult elő, hogy egy toplistás aukciósház januárban kezdje meg a tavaszi...","id":"20190509_Korai_tavasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7216852b-3f84-453e-a104-661a3d4c51ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0ad0db-c7b2-4e5f-8182-bb47104f5a3e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190509_Korai_tavasz","timestamp":"2019. május. 09. 13:24","title":"Korai tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]