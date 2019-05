Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","shortLead":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","id":"20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca106d2-7819-4a71-9ae4-0848cc2b7421","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"A Ryanair és az Easyjet is felkerült a legrosszabb légitársaságok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53747cce-b5bb-42eb-b875-a675e8106380","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","timestamp":"2019. május. 10. 09:53","title":"Itt van Madonna harmadik beharangozó dala az új albumhoz (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról. Ezúttal viszont a szokásosnál is különlegesebb VR-élmény született. ","shortLead":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról...","id":"20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccfd286-a1da-477a-abd0-b8c9bdfefe0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","timestamp":"2019. május. 10. 08:03","title":"Olyan “dokumentumfilm” készült az I. világháborúról, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","shortLead":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","id":"20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e8b6c1-dc4a-4e87-a8db-3642ab0ff498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","timestamp":"2019. május. 10. 12:00","title":"Sorra épülnek a libegők az országban, itt egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"889851df-74d4-4d6d-a2f9-8e17cf5214b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ellenzéki képviselőt már korábban elrabolt a hírszerzés.","shortLead":"Egy ellenzéki képviselőt már korábban elrabolt a hírszerzés.","id":"20190510_Kovetsegekre_menekultek_venezuelai_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=889851df-74d4-4d6d-a2f9-8e17cf5214b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85bcb3-fa9a-4c32-8218-7570cba28c39","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Kovetsegekre_menekultek_venezuelai_kepviselok","timestamp":"2019. május. 10. 07:11","title":"Követségekre menekültek venezuelai képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 ezer szerződést érint a változás.","shortLead":"64 ezer szerződést érint a változás.","id":"20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283a83a-4775-4cbb-ab9b-e1b8811b472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","timestamp":"2019. május. 10. 10:42","title":"Átveszi az Erste Lakástakarék az Aegon ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","shortLead":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","id":"20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0830d3af-c708-44a3-94c8-adbb6f78a5a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","timestamp":"2019. május. 10. 09:40","title":"Olasz szennyvíziszapot hoznának az egerszalóki termálforrások közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták csúcsjelöltje jövő szombaton jön Budapestre, az Euronews szervezné meg a vitát. ","shortLead":"Az európai szocialisták csúcsjelöltje jövő szombaton jön Budapestre, az Euronews szervezné meg a vitát. ","id":"20190510_Timmermans_elfogadta_a_felkerest_hogy_leuljon_Orbannal_vitazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc25f2-5df6-4026-ba1e-e0d2bf2c8344","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Timmermans_elfogadta_a_felkerest_hogy_leuljon_Orbannal_vitazni","timestamp":"2019. május. 10. 16:10","title":"Timmermans elfogadta a felkérést, hogy leüljön Orbánnal vitázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]