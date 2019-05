Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","id":"20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b0431b-0a42-486d-80e7-19347f4f8438","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","timestamp":"2019. május. 20. 12:40","title":"Orbán Viktor a Strache-botrányról: vadászidény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235e8e06-2db5-4b5d-a673-ffa402984d03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO nem sokat várt azzal, hogy a Trónok harca utolsó része után leülepedjenek bennünk a történések. Figyelmünket máris a jövő felé irányítják – még friss az új Westworld-előzetes. ","shortLead":"Az HBO nem sokat várt azzal, hogy a Trónok harca utolsó része után leülepedjenek bennünk a történések. Figyelmünket...","id":"20190520_Lassan_felejthetjuk_is_el_a_Tronok_harcat_megerkezett_a_Westworld_3_evadjanak_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235e8e06-2db5-4b5d-a673-ffa402984d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea3357c-34f8-4fd5-97e8-d0edf96fe503","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Lassan_felejthetjuk_is_el_a_Tronok_harcat_megerkezett_a_Westworld_3_evadjanak_elozetese","timestamp":"2019. május. 20. 12:22","title":"Lassan felejthetjük is el a Trónok harcát: megérkezett a Westworld 3. évadjának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye.



","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk...","id":"20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3379b26-ea87-4111-a85c-4a5b9f51fead","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","timestamp":"2019. május. 19. 14:30","title":"A Jobbik vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Strache-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","shortLead":"Tükörsima meccs volt a Budapesten rendezett döntő.","id":"20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c156bc-d9d0-45b8-9753-d7919fe47fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad689fc-06a0-469d-ba51-4b9c62dec0db","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Felora_alatt_kivegezte_a_Lyon_a_Barcelonat_a_noi_BLdontoben","timestamp":"2019. május. 18. 19:51","title":"Félóra alatt kivégezte a Lyon a Barcelonát a női BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt Afrikában.","shortLead":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt...","id":"20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871d1bd-a2f0-4dfd-944d-cb361a765089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","timestamp":"2019. május. 20. 06:41","title":"Tudta, hogy kocka Ladával is indultak a Párizs–Dakaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja tölteni negyedik kancellári mandátumát - közölte a Bild am Sonntag című vasárnapi lap a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) berkeiből szerzett információira hivatkozva.","shortLead":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja...","id":"20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696aaf6-dda5-450e-9331-43c3ae96b090","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","timestamp":"2019. május. 19. 18:13","title":"Merkel kormányátalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]