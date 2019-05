Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Cnex nevű startup-cég szerint Eric Xu, a Huawei elnöke arra utasította a vállalat mérnökeit, hogy információkat lopjanak az amerikai cégtől.","shortLead":"A kaliforniai Cnex nevű startup-cég szerint Eric Xu, a Huawei elnöke arra utasította a vállalat mérnökeit...","id":"20190523_huawei_eric_xu_cnex_uzleti_titok_birosag_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba073fd-fe12-443b-9c35-3b55d9dfe626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_huawei_eric_xu_cnex_uzleti_titok_birosag_per","timestamp":"2019. május. 23. 13:33","title":"Ez sem jött jókor: üzleti titkok ellopásával vádolják a Huawei elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. 