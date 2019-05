Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most kitaláltak egy B tervet.","shortLead":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most...","id":"20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa70b38-36a7-4870-9331-65ff3a3040f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","timestamp":"2019. május. 23. 12:33","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.21/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 22. 00:00","title":"Négyes kötésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített kopaszszemléjét, de a feszültség a két társaság között így is akkora volt, mintha szemtől szembe állnának egymással. Toroczkai László foglalkozása elérte a célját: a sajtó teljes létszámában jelen volt, és a végére az addig békés romákat is kellően felbőszítette a rasszista beszédekkel tűzdelt tüntetés, bár Balogh Lajos aktivista csillapította a kedélyeket. Így történt:","shortLead":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített...","id":"20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ff0eff-d166-480f-ae24-58a5f958f39c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"\"Arra az útra nem szabad kimenni, mert ha a rendőrök nekünk jönnek, nem lesz jó vége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","shortLead":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","id":"20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dfc2db-de67-41a6-95ad-c8466dc48af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","timestamp":"2019. május. 22. 06:41","title":"Beültünk a Magyar Honvédség elrettentő új terepjárójába – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az \"atomváros\" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni.","shortLead":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is...","id":"20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a4890-24ac-487e-8830-07044c9193f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","timestamp":"2019. május. 22. 17:07","title":"Kalocsai laktanyában építhetik az \"atomvárost\" Paks II. orosz építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","shortLead":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","id":"20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69a6087-82de-4012-9d7b-c12bf1e4171b","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 22. 16:11","title":"Orbánt is bevetette a kampány hajrájában a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]