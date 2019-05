Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló voksolást. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló...","id":"20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568fbbd-f5f5-49f6-934e-6ca79fb10aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Fülke: Az Orbán-rezsimet már nem nevezhetjük demokratikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc3821-a886-4a09-9705-89eaf1bb9a4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik a montenegrói Budva központjában fürdőruhában sétálgatnak, a városvezetés ugyanis megelégelte a hiányos öltözetű turisták viselkedését.","shortLead":"Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik a montenegrói Budva központjában fürdőruhában sétálgatnak, a városvezetés...","id":"20190524_budva_montenegro_furdoruha_nyaralas_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc3821-a886-4a09-9705-89eaf1bb9a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e3b412-895b-415f-b3e1-84a460144933","keywords":null,"link":"/elet/20190524_budva_montenegro_furdoruha_nyaralas_turista","timestamp":"2019. május. 24. 21:22","title":"Keményen megbüntetik Budvában a fürdőruhában grasszálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","shortLead":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","id":"20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496c445-1002-4327-86be-249731c31d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","timestamp":"2019. május. 24. 19:12","title":"Barátság kőolajvezeték: szakértők szerint nagyobb a baj, mint gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","id":"20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f12d2b-41da-4614-9c47-fb8422c5e693","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","timestamp":"2019. május. 24. 19:34","title":"Orbán a HírTV-ben: a bevándorláspártiak mind elmennek szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni kormánybiztosa - derül ki a Funke médiacsoport lapjaiban szombaton megjelent interjúból.","shortLead":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német...","id":"20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344abd10-7551-4489-b500-d68e4c9f5ddb","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","timestamp":"2019. május. 25. 15:36","title":"Nem javasolják Németországban a kipa nyilvános viselését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]