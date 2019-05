Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","shortLead":"A Leisztinger Tamás vállalkozó érdekkörébe került lap tulajdonosa a Proton nevű energetikai cég.","id":"20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e733264-ca43-411a-b723-1f860f6cadf0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Egy_energetikai_ceg_lett_a_Nepszava_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 23. 13:04","title":"Bejegyezték a Népszavát tulajdonló energetikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták el az azóta lemondott alkancellárt Ibizára, ahol az őt megbuktató videó készült.","shortLead":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták...","id":"20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e9ef59-5afb-4743-b254-814511ce40be","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","timestamp":"2019. május. 22. 17:55","title":"Egy rejtélyes bécsi ügyvéd is felsejlik a Strachét lebuktató videó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","id":"20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23d67e-cf27-490e-98e3-b274d2f07bb3","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","timestamp":"2019. május. 24. 11:12","title":"Harvey Weinstein-ügy: a producer hatalmas összeget ajánlott fel áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a67a820-a15a-4ccf-93ec-79b6b2fb8b73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó méretes SUV-modellje új zászlóshajó-kivitelt kapott, amiben a kis villanymotor és a nagy benzines erőforrás jól megfér egymás mellett.","shortLead":"A stuttgarti gyártó méretes SUV-modellje új zászlóshajó-kivitelt kapott, amiben a kis villanymotor és a nagy benzines...","id":"20190523_hibrid_es_v8as_egyben_itt_a_legujabb_mercedes_gle_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a67a820-a15a-4ccf-93ec-79b6b2fb8b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65633ae9-426e-41e0-9187-ca55a09e107a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_hibrid_es_v8as_egyben_itt_a_legujabb_mercedes_gle_divatterepjaro","timestamp":"2019. május. 23. 08:21","title":"Hibrid és biturbó V8 egyben: itt a legújabb Mercedes GLE divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek érdekében sürgősségi rendelettel módosította a bukaresti kormány csütörtökön a közlekedési törvényt.","shortLead":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek...","id":"20190523_papamobil_rendszam_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f804c067-06d1-408e-8bbf-c38cc60b82d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_papamobil_rendszam_romania","timestamp":"2019. május. 23. 18:36","title":"Soron kívül kellett rendszámot szerezni a pápa Daciájára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz a nagy csinnadrattával beharangozott fórum.","shortLead":"Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz...","id":"20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9351d0e3-0c6e-493d-8654-8b6597920f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Titokzatos_tanacs_hozza_meg_a_legfobb_donteseket_Budapest_nagy_fejleszteseirol","timestamp":"2019. május. 23. 18:15","title":"Titokzatos tanács hozza meg a legfőbb döntéseket Budapest nagy fejlesztéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]