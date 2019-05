Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi Lidlben, vigye vissza, blokk nélkül is visszaadják a pénzt.","shortLead":"Ha április eleje és május közepe között vett Playtive junior fából készült játékelefántot valamelyik magyarországi...","id":"20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a79eb3-901a-4f4a-861d-3564939ce8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0e71a-79d5-4e5e-a4a4-1689aa5453ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Veszelyes_gyermekjatekot_hivott_vissza_a_Lidl","timestamp":"2019. május. 26. 11:44","title":"Veszélyes gyermekjátékot hívott vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526d6f2-baa1-40a9-bee8-0507de837cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","timestamp":"2019. május. 25. 20:06","title":"Keresztelő volt ma az Orbán családnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount Everesten.","shortLead":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount...","id":"20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dce8f0-0a49-48ea-b2e0-29dbacef04ca","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. május. 26. 21:15","title":"Nepál elismerte, hogy részben a túlzsúfoltság az oka a magas halálozási számnak a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét. A lányok ellenben nem kapnak ilyen a támogatást.","shortLead":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét...","id":"20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb403f9-2dd8-40c8-a24a-5e869d92c746","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","timestamp":"2019. május. 25. 17:03","title":"Az anya bonobó majmok intézik a barátnőt a fiaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott jelentette.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott...","id":"20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116aace0-f29e-4c6d-b071-5ec9346a42a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","timestamp":"2019. május. 26. 21:03","title":"Podcast: Szomorkodhatnak a huaweiesek, örülhetnek az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d645fa6-04e4-4a47-b6bc-4265d276a1e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bukott a kormánypárt, itt a reakció.","shortLead":"Bukott a kormánypárt, itt a reakció.","id":"20190526_Itt_az_elso_vezeraldozat_elore_hozott_valasztasok_jonnek_a_gorogoknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d645fa6-04e4-4a47-b6bc-4265d276a1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18916130-705c-4f84-8a23-959653bfd67e","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Itt_az_elso_vezeraldozat_elore_hozott_valasztasok_jonnek_a_gorogoknel","timestamp":"2019. május. 26. 23:06","title":"Itt az első vezéráldozat: előrehozott választások jönnek a görögöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]