[{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","shortLead":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","id":"20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8247e2de-9174-496d-8843-b36117beab44","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. május. 26. 20:25","title":"Jogsértő volt az érdi polgármester, amikor fejléces papíron kampányolt a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.","shortLead":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88...","id":"20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b16d6b-58e5-447a-af1e-10b32a48e7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2019. május. 26. 21:27","title":"16 százalékon a DK, 9 százalékon a Momentum 88 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló alkancellár, Heinz-Christian Strache lemondását kiváltó ibizai videó elkészítésének.","shortLead":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló...","id":"20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ce2227-7575-401c-9515-f2a9d2847f46","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","timestamp":"2019. május. 25. 14:11","title":"Megszólalt az osztrák ügyvéd, aki állítólag részese volt a Strache-akciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. ","shortLead":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak...","id":"20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6925d3dd-3eb6-4a02-8c62-b2a8a0a3a3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","timestamp":"2019. május. 26. 15:54","title":"A Pasaréti templomban megmondták a híveknek, hogy kit ne támogassanak a szavazáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak azonnal szabadon kell engednie a tavaly novemberben őrizetbe vett 24 ukrán tengerészt, és vissza kell adnia Ukrajnának a lefoglalt három hadihajót - állapította meg ítéletében a hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bíróság.","shortLead":"Oroszországnak azonnal szabadon kell engednie a tavaly novemberben őrizetbe vett 24 ukrán tengerészt, és vissza kell...","id":"20190525_Moszkvanak_el_kell_engednie_az_elfogott_ukran_tengereszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ac173b-fcc9-4f0a-acc4-4dece2da3e25","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Moszkvanak_el_kell_engednie_az_elfogott_ukran_tengereszeket","timestamp":"2019. május. 25. 14:24","title":"Moszkvának el kell engednie az elfogott ukrán tengerészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más az alkupozíciója.","shortLead":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más...","id":"20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11a065b-1aed-45aa-9747-c318b59b466d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Újabb fordulat: 1 000 000 000 dollárt kalapozna össze a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]