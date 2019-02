Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","shortLead":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","id":"20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cfa162-db2f-4764-ae35-06ee4989fa95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","timestamp":"2019. február. 01. 20:26","title":"Munkavállalói 10 százalékától megválik a Vice Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","shortLead":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","id":"20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37597e33-25c4-4ea6-9140-79acd9285da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","timestamp":"2019. február. 02. 16:00","title":"Kevésbé mernek vállalkozásba fogni a magyar képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia arra, hogy a focista játszani is fog.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia...","id":"20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede99055-1f10-46c0-88ec-c77d8f333b39","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","timestamp":"2019. február. 01. 16:18","title":"Dárdai a Genoába igazolt fiatal magyarról: Ennyiért szinte ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","shortLead":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","id":"20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c862ad-6d61-49bf-8361-84e9d0b4f95a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","timestamp":"2019. február. 01. 17:20","title":"Ezek a tavalyi filmek kapták a Magyar Filmkritikusok díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük nem az a kérdés, hogy megsértette-e Oroszország a szerződést, Amerika csak elkezdett kilépegetni a nemzetközi egyezményekből.","shortLead":"Szerintük nem az a kérdés, hogy megsértette-e Oroszország a szerződést, Amerika csak elkezdett kilépegetni a nemzetközi...","id":"20190201_Oroszorszag_Amerika_INFkivonulasarol_Fenntartjuk_a_jogot_a_valaszlepesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568169d1-7156-4352-98f9-8a789823c1a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Oroszorszag_Amerika_INFkivonulasarol_Fenntartjuk_a_jogot_a_valaszlepesekre","timestamp":"2019. február. 01. 21:49","title":"Oroszország Amerika INF-kivonulásáról: Fenntartjuk a jogot a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c81a2a-4059-4a87-9a7a-b28a9ceb8267","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt befolyásos magyar vállalkozót kell meggyőzni, hogy startupokat és találmányokat támogasson. ","shortLead":"Öt befolyásos magyar vállalkozót kell meggyőzni, hogy startupokat és találmányokat támogasson. ","id":"20190201_Capak_kozott_kotik_az_uzletet_az_RTL_Klub_uj_musoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c81a2a-4059-4a87-9a7a-b28a9ceb8267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ddbcdd-817a-4b18-80f8-b3819f768a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Capak_kozott_kotik_az_uzletet_az_RTL_Klub_uj_musoraban","timestamp":"2019. február. 01. 16:56","title":"Cápák között kötik az üzleteket az RTL Klub új műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most az is kiderült, pontosan mikor mutatják be.","shortLead":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most...","id":"20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c15b2ef-3df7-439e-a3f4-d7bd47e3e93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 02. 12:03","title":"Megvillantotta a Huawei az összehajtható mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]