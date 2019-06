Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt érdeklődők 70 %-a jogosult a támogatásra, míg a többiek nem felelnek meg valamelyik feltételnek. ","shortLead":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt...","id":"20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782bdbe7-af7a-43c2-8c0e-a25ca4f0e9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","timestamp":"2019. június. 03. 13:18","title":"Nagy roham várható: A Babaváró támogatást igénylők 70%-a megfelel a követelményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d20bfc3-e09a-4c20-9aac-f52f5c8b8284","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Buszsávban legálisan haladva és fjordok mentén kanyarogva egyaránt nyúztuk a 408 lóerős és teljesen hangtalan EQC-t. Ott, ahol a villanyautók olyan gyakoriak, mint Monacóban a luxusautók. Vagy nálunk az olcsó Suzukik.","shortLead":"Buszsávban legálisan haladva és fjordok mentén kanyarogva egyaránt nyúztuk a 408 lóerős és teljesen hangtalan EQC-t...","id":"20190602_a_villanyautok_monacojaban_teszteltuk_az_elso_igazi_elektromos_mercedest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d20bfc3-e09a-4c20-9aac-f52f5c8b8284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b0da6d-eb8e-4f0f-aeab-8056402ca08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_a_villanyautok_monacojaban_teszteltuk_az_elso_igazi_elektromos_mercedest","timestamp":"2019. június. 02. 12:30","title":"A villanyautók Monacójában teszteltük az első igazi elektromos Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c784-cf38-4251-b54c-ad2a45ed8f68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy küldjön magáról portrét. Grecsó Krisztián is búcsúzik Térey Jánostól.","shortLead":"Hogy küldjön magáról portrét. Grecsó Krisztián is búcsúzik Térey Jánostól.","id":"20190603_Grecso_Terey_halala_utan_Ma_kellett_volna_irnom_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2058c784-cf38-4251-b54c-ad2a45ed8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05761b2f-220e-4ca8-84b0-fec722c1681b","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Grecso_Terey_halala_utan_Ma_kellett_volna_irnom_neki","timestamp":"2019. június. 03. 11:58","title":"Grecsó Térey halála után: Ma kellett volna írnom neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de súlyos az állapota.\r

","shortLead":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de...","id":"20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef9a74-ba43-4cb9-b37d-5d35711aaad2","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","timestamp":"2019. június. 02. 19:25","title":"Megrázó részletek a 35 évesen meghalt egykori spanyol válogatott balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is viszonylagos biztonságban érezhessük magunkat.","shortLead":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is...","id":"20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d387196-8b0f-4db2-b4ce-c7c12d8f0348","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Jól jöhet ez az app a telefonján sötét, elhagyott helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","shortLead":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","id":"20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8a5543-5cfb-40e5-84ec-601a4864fa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 03. 06:15","title":"Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből ismert Scheer Sándor. ","shortLead":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből...","id":"20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b40669-053d-46a8-bbfd-36163923cb28","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","timestamp":"2019. június. 02. 19:13","title":"Bejött a magyar Meki megvásárlása a Market Zrt. alapító-vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]