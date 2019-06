Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp hogy támogatják a versenyt.","shortLead":"Kemény vádakkal illették az Apple-t: ellehetetleníti a rivális alkalmazásokat. A cupertinóiak szerint viszont épp...","id":"20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf76a92-b57d-4d72-a9b1-81e1c65ab9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_app_store_versenyellenes_apple_reakcioja","timestamp":"2019. június. 05. 13:03","title":"Bennfentes bírálta az App Store-t, kénytelen volt védekezni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji Magyarországon tárgyalt Szijjártó Péterrel. A mianmari vezetőit korábban szerte a világon bírálták, mert tétlenül nézte a minmari rohingya kisebbség elüldözését, ezrek legyilkolását. A két ország szorosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait.\r

\r

","shortLead":"A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji Magyarországon tárgyalt Szijjártó Péterrel. A mianmari vezetőit korábban szerte...","id":"20190605_Szijjarto_Peter_megbecsuleserol_biztositotta_a_rohingya_nepirtast_tetlenul_nezo_mianmari_vezetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73832866-66f4-4967-9cb8-fddb029f3256","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Szijjarto_Peter_megbecsuleserol_biztositotta_a_rohingya_nepirtast_tetlenul_nezo_mianmari_vezetot","timestamp":"2019. június. 05. 13:32","title":"Szijjártó Péter megbecsüléséről biztosította a rohingya népirtást tétlenül néző mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem felújított szakaszhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem...","id":"20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84098059-9425-44fb-8b2f-44de7ef6ecc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","timestamp":"2019. június. 05. 14:46","title":"Ez a nyár sem telik el nagykörúti villamosfelújítás és lezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek, a rabok sorra nyerik az emiatt indított pereket. A kormány csendben feltámasztotta a börtönépítési projektet, de csak öt helyszínen, és immár az eddig főleg sportprojektekben jeleskedő beruházási ügynökség gondnoksága alatt.","shortLead":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek...","id":"20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5aa1d4-5062-4eac-8c95-62b36c5436fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","timestamp":"2019. június. 06. 16:10","title":"Stadionban erősek, most börtönépítésben is bizonyíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","id":"20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58a364-ccfc-4c60-871d-0e859f9341cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","timestamp":"2019. június. 06. 14:23","title":"Olasz-amerikai milliárdos vette meg a Fiorentinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","shortLead":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","id":"20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd056db8-bf13-47e2-a344-5bf28e7d7f63","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","timestamp":"2019. június. 06. 12:16","title":"Animációs sorozat készül a Baby Shark című gyerekdalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét. A világ egyik (ha nem a) legismertebb videojátéka elképesztő ütemben vált egyszerű számítógépes programból kulturális fogalommá – nem kis részben magyaroknak köszönhetően. Ma 35 éves a Tetris – és lehet, hogy a java csak most jön.","shortLead":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét...","id":"20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2369f8-bd95-4be0-9e09-2120c9ae0789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","timestamp":"2019. június. 04. 19:50","title":"Nincs még egy játék, amelyik úgy hódította meg a világot, mint a Tetris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]