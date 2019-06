Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","shortLead":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","id":"20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110625bb-71a9-4be9-b5c3-01e5fb1d5f49","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","timestamp":"2019. június. 10. 17:42","title":"Gyerekek is megsérültek a tótkomlósi ralibalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült Királyságot.","shortLead":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült...","id":"20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141f3c50-870b-4f9c-b08b-35fa7fe59c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 16:03","title":"Milyen lenne egy Brexit utáni, disztópikus London? Ez a játék erről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","shortLead":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","id":"20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8c3ec-25e3-4da6-a45a-a0e6b41b0cec","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 11. 16:25","title":"Már nem képviselő a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","shortLead":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","id":"20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae867-8864-4434-b39e-aa74f73789af","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","timestamp":"2019. június. 11. 11:16","title":"Megrendítő képen tisztelegnek a Hableány egyik áldozatának holtteste előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe léptetett bojkottnak. Legutóbb fejlesztőket kezdett csábítani alkalmazás-áruházába.","shortLead":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe...","id":"20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7238cc-d60c-4beb-8062-5ca0218994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","timestamp":"2019. június. 11. 15:03","title":"Inkább gyertek hozzánk: udvarol a fejlesztőknek a Huawei, ezen múlhat telefonjai túlélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott. ","shortLead":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt...","id":"20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a142d0-4c40-4c12-b454-2790c5c4632a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 13:03","title":"Izgalmas, filmszerű Star Wars-játék jön, 14 percet már megmutattak belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső ellenfelekkel vagy vetélytársakkal, hanem önmagukkal kell szembenézniük.","shortLead":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső...","id":"201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c4562-280b-47dd-bb17-d9157391299b","keywords":null,"link":"/vilag/201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Willy, hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]