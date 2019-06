Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy hova vezet a politika és az újságírás közti határ elmosása, az Magyarországon jól megfigyelhető - írják.

","shortLead":"Hogy hova vezet a politika és az újságírás közti határ elmosása, az Magyarországon jól megfigyelhető - írják.

","id":"20190615_Magyarorszaggal_peldalozva_emlekeztetnek_a_fuggetlen_sajto_fontossagara_osztrak_ujsagirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16497b7-0a85-4bb0-84e8-8cf30de71f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Magyarorszaggal_peldalozva_emlekeztetnek_a_fuggetlen_sajto_fontossagara_osztrak_ujsagirok","timestamp":"2019. június. 15. 16:29","title":"Magyarországgal példálózva emlékeztetnek a független sajtó fontosságára osztrák főszerkesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszter beszélt a Népszavának arról a legendáról is, hogy Antall József Orbán Viktort szemelte volna ki utódjául.","shortLead":"A volt külügyminiszter beszélt a Népszavának arról a legendáról is, hogy Antall József Orbán Viktort szemelte volna ki...","id":"20190615_Jeszenszky_Geza_Tortenelemhamisitas_amit_a_kormany_csinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf72c0f2-57e0-449f-89cd-e1cb8b06a819","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Jeszenszky_Geza_Tortenelemhamisitas_amit_a_kormany_csinal","timestamp":"2019. június. 15. 09:03","title":"Jeszenszky Géza: Történelemhamisítás, amit a kormány csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét. Mindkét program sokak gyerekkorának meghatározó alkotása volt.","shortLead":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét...","id":"20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f810b-df91-44bc-afd4-46bad7f0242d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","timestamp":"2019. június. 14. 19:03","title":"Visszatér a videojátékok két nagy klasszikusa, a Commandos és a Praetorians","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","shortLead":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","id":"20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb41c46-dcd3-488c-8f3e-0f7a8a1a59f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","timestamp":"2019. június. 14. 14:27","title":"Európai Bizottság: oroszok kutyultak bele az EP-választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat a tudtuk nélkül kiállították a forgalomból. ","shortLead":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat...","id":"20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498911b-1e93-4d08-bc18-79e07f9f9e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","timestamp":"2019. június. 15. 08:58","title":"Megállt a senki földjén az utasokkal a monori vonat, a mozdonyvezető is eltűnt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van egy másik módja is az iskolán kívüli tanulásnak és azt nem is bolygatnák.



","shortLead":"A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet megszüntetné a magántanulói státuszt. De van...","id":"20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e430606-0553-4820-ada7-608e6b73b4d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es_az_egyelore_marad_is","timestamp":"2019. június. 15. 17:59","title":"Még sincs akkora dráma? Van egy láthatatlan magántanulóság, és az egyelőre marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]