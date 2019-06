A német tunercég számára a normál 650 lóerő, amely jelenleg elérhető a Lambroghni Urusban, egyszerűen nem volt elegendő, ezért a kétturbós, 4.0 literes, V8-as teljesítményét 710 lóerőre emelték, amely alig 7 lóerővel szerényebb, mint a félelmetes Jeep Grand Cherokee Trackhawké, annak a 6,2 literes motorjával.

A módosított ABT motorvezérlés révén az Urus, korábban 850 newtonméteres nyomatékú erőműve immár 910 Nm-t is tud, ami igen szépen látszik is a rövidtávú gyorsulási adatain. Az ABT szerint a hozzáadott teljesítmény és forgatónyomaték révén a 2200 kilogrammos autó a 0-100 km/h-s gyorsulást 3,4 másodperc alatt tudja le. Itt is érdekes az összehasonlítás a Grand Cherokee Trackhawkkal, amelynél csak 0,1 másodperccel lassabb.

© Abt

© Abt

© Abt

© Abt

Érdekes lenne azt is tudni, hogy az Abt Urus, mennyivel lassabb végsebességre a Bentley Bentayga Speednél, amely hivatalosan jelenleg a világ leggyorsabb SUV-je 306 km/h sebességgel.

Ami a külső dizájnt illeti az Abt most sem változtatott sokat, a Lamborghini Urus eléggé agresszív így is, a hatalmas levegőbeömlőkkel, szárnyakkal, diffúzorral és négyes kipufogóvéggel, persze itt a legnagyobb, 23 colos kerekeket rakják a kocsi alá alapból.

Az tunigolt Urus árképzése nem ismert, de ha a 200 ezer dolláros alapárból indulunk ki, akkor ez a kicsi tuning akár könnyedén bele is férhet pluszban.

