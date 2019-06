Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt – közölte hétfőn este az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hangsúlyozták: a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés...","id":"20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22056a1-8b1b-4d21-bea6-1c3bf43a6f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","timestamp":"2019. június. 17. 23:33","title":"Most derült ki, hogy volt egy kis gond hétvégén a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember archetípusaként tisztelt Leonardo da Vinci neve ideiglenesen egybefonódott az erőszakkal. A fasizmus alkotta meg ugyanis a Leonardo-kultuszt. ","shortLead":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember...","id":"20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a508a-9a44-4a47-ab65-e6a18e224253","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","timestamp":"2019. június. 17. 20:00","title":"Hogyan lett Mussolini a világ legnagyobb festőzsenijének a rajongója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes vonatok gondja ne is létezzen.","shortLead":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes...","id":"20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec387f7-5f58-47a7-988e-cdf4b4f98443","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 21:33","title":"A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek füstmérgezést. ","shortLead":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek...","id":"20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84eec-7ea0-474c-9665-c7cea6fc6a78","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 18. 08:48","title":"Kigyulladt egy ózdi idősotthon, meghalt egy férfi, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen hiányoznak a vendéglátásból a Balatonnál, a nyugati bérekkel nem tudnak versenyezni a magyar vállalkozók.","shortLead":"Egyre többen hiányoznak a vendéglátásból a Balatonnál, a nyugati bérekkel nem tudnak versenyezni a magyar vállalkozók.","id":"20190619_Balaton_400_ezer_forintos_ber_alatt_nem_talalni_pincert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67af78c0-ebc8-4b18-8c05-f2b888ec7c4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Balaton_400_ezer_forintos_ber_alatt_nem_talalni_pincert","timestamp":"2019. június. 19. 05:26","title":"Balaton: 400 ezer forintos bér alatt nem találni pincért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164f057-2843-4259-98aa-443ada6c259e","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Edzoje_orul_hogy_Katinkat_annak_ellenere_kezelni_tudja_hogy_egy_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b164f057-2843-4259-98aa-443ada6c259e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31ab935-13ec-4d0d-9172-4693cb539232","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Edzoje_orul_hogy_Katinkat_annak_ellenere_kezelni_tudja_hogy_egy_no","timestamp":"2019. június. 19. 11:55","title":"Edzője örül, hogy Hosszú Katinkát kezelni tudja, pedig egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","shortLead":"De Béres Ilona, Mindszenty József néhai bíboros vagy Csókay András idegsebész is megkapta az elismerést.","id":"20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4729c-f30d-40cf-b5a0-e2e96bd5777c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_Antall_Jozsef_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György, Antall József és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]