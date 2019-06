Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és decemberben lesz jövőre egy-egy szombati munkanap.","shortLead":"Augusztusban és decemberben lesz jövőre egy-egy szombati munkanap.","id":"20190626_Dontott_a_kormany_ket_szombati_munkanap_lesz_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679988f6-73cc-4e0e-b611-ede72c494d4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Dontott_a_kormany_ket_szombati_munkanap_lesz_2020ban","timestamp":"2019. június. 26. 10:50","title":"Döntött a kormány: két szombati munkanap lesz 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz.","shortLead":"A rendőrség nyomoz.","id":"20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b57ad62-45db-4f82-8dfd-585e871904f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2019. június. 24. 13:11","title":"Baleset egy balatoni építkezésen: két ember életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai közvilágítási pályázaton.","shortLead":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai...","id":"20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01117d3e-4ea4-4c96-8a06-bf1fc2e5ad81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","timestamp":"2019. június. 26. 08:37","title":"Külföldön is terjeszkednek az Elioshoz közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végül nem június 22-én, hanem június 24-én, azaz ma küldheti fel az űrbe azt a szerkezetet a NASA, amely fontos tudományos célokat szolgál. Egy atomóráról van szó, de nem az időt mérik majd vele.","shortLead":"Végül nem június 22-én, hanem június 24-én, azaz ma küldheti fel az űrbe azt a szerkezetet a NASA, amely fontos...","id":"20190624_nasa_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03db199b-79bb-40e3-917c-3f0b49e9d9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_nasa_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","timestamp":"2019. június. 24. 20:33","title":"Ma küldi fel az űrbe a NASA az új atomórát, amitől sok mindent remélnek a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","shortLead":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","id":"20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a89e2f-2a97-4d8d-9a37-2868f7c414cf","keywords":null,"link":"/elet/20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","timestamp":"2019. június. 25. 10:39","title":"A lagzi közben lopták el a nászajándékot Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac gyorsan bővül, de a kockázat is egyre nagyobb.","shortLead":"A piac gyorsan bővül, de a kockázat is egyre nagyobb.","id":"20190625_kannabisz_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d356a07a-b9e1-4814-b36c-059de485d77a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_kannabisz_piac","timestamp":"2019. június. 25. 05:37","title":"Késhegyig menő harc a marihuána 150 milliárd dolláros világpiacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","shortLead":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","id":"20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c92b03-5f20-4c12-b0d3-ccd024980d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","timestamp":"2019. június. 24. 18:03","title":"Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]