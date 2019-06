Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért korlátozni kezdték az ügyfelek telefonszámait.","shortLead":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért...","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c28200-128d-4f09-87af-c1f1978b875b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","timestamp":"2019. június. 28. 15:03","title":"Megszólalt a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél több segélyhívás érkezett, a vasúti közlekedés is akadozik, több tucat településen nincs áram. ","shortLead":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél...","id":"20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d26db7-d4dc-4aca-a3ed-b01d134b7a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","timestamp":"2019. június. 27. 15:42","title":"Felhőszakadás söpört végig Magyarországon, több mint hetven település maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c558657-595c-4b10-a331-dc5ccb8e8168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter és a Mars pályája között található Psyché 16 nevű aszteroida különlegessége, hogy fémből – többek között aranyból és platinából – van. Egyelőre sok a kérdőjel körülötte.","shortLead":"A Jupiter és a Mars pályája között található Psyché 16 nevű aszteroida különlegessége, hogy fémből – többek között...","id":"20190628_szonda_aszteroida_psyche_16_nasa_kuldetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c558657-595c-4b10-a331-dc5ccb8e8168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065dca64-4696-4fe3-a1a1-4f164c0e27e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_szonda_aszteroida_psyche_16_nasa_kuldetes","timestamp":"2019. június. 28. 14:03","title":"Szondát küld a NASA az aszteroidához, ami minden embert milliárdossá tenne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","shortLead":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","id":"20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff42ded-6347-4c64-a99c-fe6b66a9ca1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Gyerekeket szállított a busz, ami kigyulladt Somogynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4abec8b-226c-4292-9b3d-87d920b24575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menekültek számának növekedése miatt egyre erőteljesebben fenyegetnek határzár létesítésével olasz politikusok.","shortLead":"A menekültek számának növekedése miatt egyre erőteljesebben fenyegetnek határzár létesítésével olasz politikusok.","id":"20190627_Hatarzarat_terveznek_az_olaszszloven_hatarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4abec8b-226c-4292-9b3d-87d920b24575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03448842-0eb2-4100-9c82-f97c94d1a1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Hatarzarat_terveznek_az_olaszszloven_hatarra","timestamp":"2019. június. 27. 17:20","title":"Az olaszok is határzárban gondolkodnak, és katonákat küldenének a magyar határhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót, ráfázott.","shortLead":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót...","id":"20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b581fa1e-305d-4ad9-a81d-307218e96ad8","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","timestamp":"2019. június. 27. 17:59","title":"Terrortámadástól félt a makaói válogatott, kizárták a selejtezőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af97aa99-a58e-4e2b-a607-9a293fb66a05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerda volt az első teljes nap a soproni VOLT Fesztiválon. A hőség szemmel láthatóan nem szegte kedvét a tombolni vágyó fesztiválozóknak. Nézegessen képeket róluk!","shortLead":"Szerda volt az első teljes nap a soproni VOLT Fesztiválon. A hőség szemmel láthatóan nem szegte kedvét a tombolni vágyó...","id":"20190627_Papa_Roachra_indult_be_teljes_gozzel_a_VOLT_fesztival__kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af97aa99-a58e-4e2b-a607-9a293fb66a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccb13d-95a2-47a0-ac53-24eb365a7c18","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Papa_Roachra_indult_be_teljes_gozzel_a_VOLT_fesztival__kepek","timestamp":"2019. június. 27. 11:43","title":"Papa Roach-ra indult be teljes gőzzel a VOLT Fesztivál – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás, 75 embert hallgattak ki tanúként. ","shortLead":"Lezárult a nyomozás, 75 embert hallgattak ki tanúként. ","id":"20190628_Gyarfas_Tamas_gyanusitas_Fenyo_Janos_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6737186-d1c4-45d9-82e0-015a571cc0ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Gyarfas_Tamas_gyanusitas_Fenyo_Janos_gyilkossag","timestamp":"2019. június. 28. 15:02","title":"A rendőrség fenntartja Gyárfás meggyanúsítását a Fenyő-ügyben, a vádemelésről az ügyészség dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]