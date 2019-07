Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","shortLead":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","id":"20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77058d62-fe3c-4600-a8a1-78f6d17f2a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","timestamp":"2019. július. 08. 05:16","title":"Ma elvileg 30 fok alatt marad a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c073bf9-cc0f-4e8f-9336-5cdf40eb5af7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) olajtermelése öt éve legalacsonyabb szintre csökkent júniusban, amikor a nagyobb szaúdi olajtermelést részben ellensúlyozta Irán és Venezuela termelésesése. \r

","shortLead":"A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) olajtermelése öt éve legalacsonyabb szintre csökkent júniusban, amikor...","id":"20190707_Jol_mukodik_az_OPEC_termelesvisszafogasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c073bf9-cc0f-4e8f-9336-5cdf40eb5af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb54ec2-a7ba-406d-8fc5-6803a3ecbae0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Jol_mukodik_az_OPEC_termelesvisszafogasa","timestamp":"2019. július. 07. 15:12","title":"Jól működik az OPEC termelésvisszafogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztók részéről is - magyarázta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki elismerte, hogy a megfelelő utastájékoztatás az ő felelősségük, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálati telefonvonalat és mobilon küldött utastájékoztatást ígért.","shortLead":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség...","id":"20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c0fd8-05f5-4ae6-b17f-97db95edcd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. július. 08. 16:30","title":"Wizz Air-vezér: Eljön a pont, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztók védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének...","id":"20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123aac0b-df3b-4810-b385-eabd4536a41c","keywords":null,"link":"/sport/20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","timestamp":"2019. július. 08. 19:45","title":"Kiesett Wimbledon legnagyobb meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","shortLead":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","id":"20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deea23-5f0b-400f-a421-b619b9d1e3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","timestamp":"2019. július. 09. 07:26","title":"Társa is lehetett a szekszárdi kislány megölésével gyanúsított fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf94acc5-c838-4198-8cb0-1e4562ea6677","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas dramaturg-műfordító temetése július 15-én, hétfőn 15:00 órakor a Farkasréti temetőben lesz. ","shortLead":"A Jászai Mari-díjas dramaturg-műfordító temetése július 15-én, hétfőn 15:00 órakor a Farkasréti temetőben lesz. ","id":"20190708_Szines_nyari_ruhakban_bucsuztatjak_Radnai_Annamariat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf94acc5-c838-4198-8cb0-1e4562ea6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6168707c-09d9-4e34-aa4e-7eba33f24499","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Szines_nyari_ruhakban_bucsuztatjak_Radnai_Annamariat","timestamp":"2019. július. 08. 10:21","title":"Színes, nyári ruhákban búcsúztatják Radnai Annamáriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]