[{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","shortLead":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","id":"20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cff7f8-624b-4dd1-8f84-15220da76f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","timestamp":"2019. július. 08. 15:50","title":"Szlovákiában a ki nem fizetett bírságért azonnal levehetnék a rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igénylésekről a bankok saját, szigorúan titkos hitelbírálatuk alapján döntenek, így előfordulhat, hogy olyan sem kapja meg a kölcsönt, aki biztosan számított rá. ","shortLead":"Az igénylésekről a bankok saját, szigorúan titkos hitelbírálatuk alapján döntenek, így előfordulhat, hogy olyan sem...","id":"20190708_Sokan_csalodhatnak_a_babavaro_kolcsonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd7f7d-fce3-425f-8807-0075cd04cc2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Sokan_csalodhatnak_a_babavaro_kolcsonben","timestamp":"2019. július. 08. 11:38","title":"Sokan csalódhatnak a babaváró kölcsönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett igényelni. A borszőlő felvásárlási áráról még nincs információ, de sok jóval nem kecsegtet. ","shortLead":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett...","id":"20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428dbcc9-f70e-4cc5-a88c-e7d1991ab16a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","timestamp":"2019. július. 08. 12:39","title":"Inkább érés előtt szüretelik le a szőlőt a magyar borvidékeken, azért legalább biztosan fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","shortLead":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","id":"20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec469dd-8dec-40cc-b06c-e463a12111f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Szijjártó Péter egykori csapattársa került a Budapest Honvéd élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]