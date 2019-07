Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","shortLead":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","id":"20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8bc5c7-8c7f-4d1b-9267-a2d923328f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","timestamp":"2019. július. 16. 12:39","title":"Akár két órát is késhetnek a vonatok a balatoni és a székesfehérvári vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi nyári idő lesz.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz.","id":"20190716_Sokat_fog_ma_sutni_a_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc2a7f8-1208-458c-a4e4-603653a25b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Sokat_fog_ma_sutni_a_nap","timestamp":"2019. július. 16. 05:03","title":"Sokat fog ma sütni a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer kerül a posztra, miután Ursula von der Leyen szerdán távozik a tárca éléről – erősítette meg a dpa német hírügynökség értesülését kedd este Thomas Strobl, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) helyettes alelnöke.","shortLead":"A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer kerül a posztra, miután Ursula von der...","id":"20190716_annegret_kramp_karrenbauer_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68d8dc-1747-4ef0-b318-b17bc92e6256","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_annegret_kramp_karrenbauer_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter","timestamp":"2019. július. 16. 22:09","title":"Meglepetésember az új német védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","shortLead":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","id":"20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba67db-9e04-4e9b-b0ac-1e2c73d067a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","timestamp":"2019. július. 16. 20:57","title":"Volt osztrák kancellár kapott feladatot az orosz állami vasúttársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","shortLead":"A magyar kormánypárt ugyanakkor kitart Hidvéghi Balázs jelöltsége mellett.","id":"20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106b908-ac65-485e-9316-c16beb1856dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_23_orszag_200nal_is_tobb_civil_szervezete_koveteli_hogy_ne_legyen_az_EP_bizottsagi_alelnoke_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 16. 09:25","title":"23 ország 200-nál is több civil szervezete követeli, hogy ne legyen az EP bizottsági alelnöke a Fidesz kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai piacra is visszatérhetnek.","shortLead":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai...","id":"20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5f9b70-68e1-4ed7-866c-6179e8e613fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Huaweinél, két nagyon jó hírt is kaptak egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is biológiai fegyvert akart csinálni a Pentagon. Az amerikai képviselőház most mindenesetre megszavazta, hogy vizsgálják ki ezt a lehetőséget.","shortLead":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is...","id":"20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea45c-1db6-4a46-afcf-8a9a4b806594","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"A Pentagont vallatják, biológiai fegyverként használták-e a kullancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","shortLead":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","id":"20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87601064-a6d0-4961-b22f-909062b9996f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","timestamp":"2019. július. 15. 18:33","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legütősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]