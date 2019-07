Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","shortLead":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","id":"20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c14d85-02b1-4552-a5c5-17dd90706cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","timestamp":"2019. július. 25. 20:37","title":"Kétmillió 700 ezer forintba került Harrach és Semjén szentpétervári hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke nem jön Budapestre, a magyar miniszterelnök utazik ki hozzá. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke nem jön Budapestre, a magyar miniszterelnök utazik ki hozzá. ","id":"20190726_Orban_Viktor_Brusszelben_talalkozik_Ursula_von_der_Leyennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969119f1-d080-4a82-aae4-7ea5fc1f1d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Orban_Viktor_Brusszelben_talalkozik_Ursula_von_der_Leyennel","timestamp":"2019. július. 26. 16:59","title":"Orbán Viktor Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","shortLead":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","id":"20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e4eda-8a08-4020-b099-6882e91e44a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","timestamp":"2019. július. 26. 09:26","title":"Őrizetbe vették a vadászpuskás kecskeméti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Főnökasszony 63 éves volt.","shortLead":"A Főnökasszony 63 éves volt.","id":"20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab82fc8-58b9-46d8-99cd-4a34bd758cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","timestamp":"2019. július. 26. 10:58","title":"Meghalt Trudy, a legöregebb gorillanő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]