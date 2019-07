Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy középkorú nőt, az eltűnt férfi élettársát őrizetbe vették. ","shortLead":"Egy középkorú nőt, az eltűnt férfi élettársát őrizetbe vették. ","id":"20190725_Elasott_holttestet_talaltak_a_rendorok_Davodon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d050dcd3-514b-4429-a351-2390f51fb95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Elasott_holttestet_talaltak_a_rendorok_Davodon","timestamp":"2019. július. 25. 16:19","title":"Elásott holttestet találtak a rendőrök Dávodon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény fiúból világszerte elismert blueszenésszé. A Kobuci Kertben megrendezett VII. Óbudai Blues Fesztivál vendége a hvg.hu-nak beszélt arról, hogy miért állt be katonának, noha nehezen viseli a parancsokat, hogyan élteti tovább Németországban a déli örökségét, és arról is, hogy hányféle szállal kötődik Magyarországhoz.","shortLead":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény...","id":"20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d0436-8684-46f7-958c-d3f55b8ea589","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","timestamp":"2019. július. 25. 20:00","title":"Az amerikai, aki Németországban hallott először bluest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is felfedezte az érdekérvényesítésnek ezt a módját, és ez rossz hír mindenki számára, aki okostelefont szeretne venni.","shortLead":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is...","id":"20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfa07e4-f2f8-4765-9ecf-6891ef156207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Százéves konfliktus miatt drágulhatnak az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","shortLead":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","id":"20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e783c-67db-49fa-8578-5ea3cd8c3fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","timestamp":"2019. július. 25. 16:59","title":"Alföldi Róbert: A hatalomnak elveszett, szorongó ember kell, akit irányíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) csütörtök este egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót, amely várhatóan szombaton ér úti céljához.\r

","shortLead":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi...","id":"20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fda21d8-3fbb-4fd2-a5ce-87e31e6c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 26. 05:50","title":"Sikeresen felszállt egy Dragon, hogy ellátmányt vigyen az űrállomásra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","shortLead":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","id":"20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a574c0b2-150b-44e9-bb50-b13933abfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","timestamp":"2019. július. 25. 20:54","title":"Hollik: Az MVM dolga, hogy milyen civil szervezeteket támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]