Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés – állítja a belügyminiszter.","shortLead":"Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés –...","id":"20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3174d6-a8b3-4bed-a8bd-d673b6098154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Pinter_Sandor_szerint_meg_akar_fizetesemelest_is_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:32","title":"Pintér Sándor szerint még akár kaphatnak is fizetésemelést a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai könnyűzene vörös üstökű hőse. Minden idők legnagyobb szigetes közönsége előtt zenélt a szomszédsrác. Ott voltunk az elképesztő tömegben.","shortLead":"Azok után, hogy aktuális turnéjával csúcsot döntött, a Szigeten (és a Szigetnek) is feljebb rakta a lécet a mai...","id":"20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4877fd5-6235-420e-9f81-286a49074e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff4ca3-8bc2-46f1-8e9c-7c603d6cedc7","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ed_Sheeran_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:30","title":"Jött, láttuk és megfejtettük Ed Sheeran titkát a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","shortLead":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","id":"20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034de44-ae4b-453e-a5d3-57e28c78f761","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:01","title":"Megtalálták az eltűnt magyar holttestét Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor előkészítőkre járatnák őket. ","shortLead":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor...","id":"20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a2d8fb-a1d8-4b71-8f1a-c43359e1743f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:06","title":"Német nyelvtudáshoz kötné az iskolábajárást egy CDU-s politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Kilenc éve húzódik az ügy.","shortLead":"Kilenc éve húzódik az ügy.","id":"20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d408e201-5e71-401b-ac30-b2460a575659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a2decd-6dee-4d60-ad0a-f7d8723cec00","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Rakkelto_anyagokat_talaltak_egy_tarsashaz_alatt_a_lakok_hiaba_perelnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:10","title":"Rákkeltő anyagokat találtak egy társasház alatt, a lakók hiába perelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel az üdítős cég melegbarát reklámkampánya miatt. Közben az internetes népművészet is beindult.","shortLead":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel...","id":"20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9a641-44c3-481b-a0f0-03571f376f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:59","title":"Gyűlnek a mémek a kólabojkott meghirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harmadik lett mindkét csapat. ","shortLead":"Harmadik lett mindkét csapat. ","id":"20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479abc9a-90f2-4eb0-be6f-e5368a719c3a","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:20","title":"A magyar női és a férfi váltó is bronzérmes lett az öttusa Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","shortLead":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","id":"20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38593476-cc78-4f22-bfe2-36af5f99cf8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:15","title":"Éppen csak a háttámla hiányzott az ülésről, ahova egy utas jegye szólt az EasyJet gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]