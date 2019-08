Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","shortLead":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","id":"20190810_nagycsalados_auto_casco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cce0cf-9bd4-4c74-993c-ab0c70c6da2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_nagycsalados_auto_casco","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:45","title":"Megjelent a nagycsaládos casco is a 7 személyes autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szereplők egymásra mutogatnak.","shortLead":"A szereplők egymásra mutogatnak.","id":"20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfcc35b-dc6a-4b68-8940-abbec72d74e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:06","title":"Kinek jó, ha 99 forint egy kiló dinnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Rendőrök és civilek keresik a hajóbaleset utolsó eltűnt áldozatának holttestét. Addig folytatják a kutatást, amíg reális esély van a megtalálására – ígérték.","shortLead":"Rendőrök és civilek keresik a hajóbaleset utolsó eltűnt áldozatának holttestét. Addig folytatják a kutatást, amíg...","id":"20190808_Egy_holttestet_nem_talaltak_meg_a_Hableany_katasztrofaja_utan_mar_Pakstol_delre_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fdb115-4956-4300-85d4-6236c19d77c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Egy_holttestet_nem_talaltak_meg_a_Hableany_katasztrofaja_utan_mar_Pakstol_delre_keresik","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:17","title":"Egy holttestet nem találtak meg a Hableány katasztrófája után, már Pakstól délre keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","shortLead":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","id":"20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fd16b6-9d3a-4260-ab6c-138746950894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:29","title":"Kiderült, miért lettek eszméletlenül drágák a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt egy 15 éves szlovákiai fiú társaságában találták meg. ","shortLead":"A lányt egy 15 éves szlovákiai fiú társaságában találták meg. ","id":"20190810_Egy_pecsi_vonaton_talaltak_meg_az_eltunt_11_eves_csepeli_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73968fe3-250c-4d07-981b-76cf2bb3e6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Egy_pecsi_vonaton_talaltak_meg_az_eltunt_11_eves_csepeli_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:43","title":"Egy pécsi vonaton találták meg az eltűnt 11 éves csepeli kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","shortLead":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","id":"20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c3455-86bf-4336-aaea-4c6aaf2eb385","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:22","title":"Megvan Donald Trump embere a csúcshírszerzés élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban romlott el a forgalomirányító rendszer.","shortLead":"Hajnalban romlott el a forgalomirányító rendszer.","id":"20190809_Kijavitottak_a_hibat_ujra_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86480150-087c-43ff-9606-c246f58d4aca","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kijavitottak_a_hibat_ujra_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:04","title":"Kijavították a hibát, újra járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]