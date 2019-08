Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","shortLead":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","id":"20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fecef9-c999-4320-8f6c-2205697b194a","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:34","title":"Fővárosi tömegközlekedés: négy napig semmi sem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea kapta meg a volt háttérintézményt, de nem ez az egyetlen átalakítás. ","id":"20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3798105-a216-43f2-8dc8-758e917bc504","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Elvettek_az_Emmitol_a_Varosliget_Ingatlanfejleszto_Zrtt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"Elvették az Emmitől a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","shortLead":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","id":"20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea17132-6c6c-4892-a13b-fe3be64a09b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:57","title":"Senkinek nem kellenek a Heti Válasz kiadványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt. Eredmény pénteken késő délután, kora este.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt. Eredmény pénteken késő...","id":"20190816_Ezerhetszazan_voksoltak_eddig_a_ferencvarosi_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a236c45a-0358-4ea1-8a78-340b24e30ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Ezerhetszazan_voksoltak_eddig_a_ferencvarosi_elovalasztason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:04","title":"Ezerhétszázan voksoltak eddig a ferencvárosi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A többi voksoláshoz képest itt szigorúbbak az átjelentkezés feltételei.","shortLead":"A többi voksoláshoz képest itt szigorúbbak az átjelentkezés feltételei.","id":"20190816_Csak_tartozkodasi_helyre_lehet_atjelentkezni_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bbbe27-bccb-475d-b9e1-d47c9577872f","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Csak_tartozkodasi_helyre_lehet_atjelentkezni_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:20","title":"Csak tartózkodási helyre lehet átjelentkezni az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség, hogy a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, Budapesten viszont az ellenzék megelőzi a kormánypártot. ","shortLead":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség...","id":"20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98ac12-47b6-4ddd-b55e-97c53d73f7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:27","title":"Závecz: hullámzik a Fidesz, a DK a legerősebb ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális valóság szemüvegeket, hogy ezzel enyhítsék az utasok feszültségét.","shortLead":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális...","id":"20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8588aea5-592f-4993-99b3-716ee2c7dfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:33","title":"Virtuális valóságot vezet be egyik járatán a British Airways, hogy kevésbé izguljanak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","shortLead":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","id":"20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3753586-384e-4b99-be97-e762465de0ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:49","title":"79 éves korában meghalt Peter Fonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]