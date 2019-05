Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","shortLead":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","id":"20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299d9aa8-72af-4f67-b810-67466dfa85d0","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","timestamp":"2019. május. 15. 17:28","title":"2500 dolláros büntetést kapott a bokszoló, aki interjú közben megcsókolta a riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult a kormányfő saját lábán álló leányának férje, Tiborcz István, aki tíz év alatt az ország legfiatalabb milliárdosává nőtte ki magát. Ezt a tíz év alatt bejárt pályát követi végig az e heti HVG.","shortLead":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult...","id":"20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637e774-2aa7-4c26-8a64-39cc4502bbe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","timestamp":"2019. május. 15. 11:48","title":"Megfogta az isten lányát, hogyan lett Tiborcz a legfiatalabb leggazdagabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira szép álhír terjedt, hogy még a KFC szerint is kár, hogy nem lopták meg őket így.","shortLead":"Annyira szép álhír terjedt, hogy még a KFC szerint is kár, hogy nem lopták meg őket így.","id":"20190515_KFC_kamu_volt_a_hir_a_tokeletes_trukkel_egy_evig_ingyen_evo_diakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a623f-2487-4ae1-9046-c0a74b854904","keywords":null,"link":"/kkv/20190515_KFC_kamu_volt_a_hir_a_tokeletes_trukkel_egy_evig_ingyen_evo_diakrol","timestamp":"2019. május. 15. 16:53","title":"KFC: Kamu volt a hír a tökéletes trükkel egy évig ingyen evő diákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","shortLead":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","id":"20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4285e47-cebb-43d8-82ca-f58b3e2577fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre nem tudni arról, hogy ezt kihasználták volna a hackerek.","shortLead":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre...","id":"20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c59913-a20b-418e-862e-a7e0ee811d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","timestamp":"2019. május. 16. 13:03","title":"4 újabb hibát találtak az Intel processzoraiban, amiken keresztül belenyúlhatnak a gépébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Brexit a téma a miniszterelnök és a munkáspárti vezető között. ","shortLead":"A Brexit a téma a miniszterelnök és a munkáspárti vezető között. ","id":"20190514_Theresa_May_varatlanul_leult_targyalni_Jeremy_Corbynnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79d56e-37d8-4b39-9230-5bf57ebfa14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Theresa_May_varatlanul_leult_targyalni_Jeremy_Corbynnal","timestamp":"2019. május. 14. 21:37","title":"Mire készülnek? Theresa May váratlanul leült tárgyalni Jeremy Corbynnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek: a Prágától nagyjából 100 kilométerre délre fekvő Chýnovi-barlang járatainak nagyjából 220 méternyi szakaszát képezték le így.","shortLead":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek...","id":"20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03fbd4b-a375-43a8-8474-5eee4f4b8a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Ilyen sem volt még: 3D-ben lemodelleztek egy vízzel teli európai barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több szempontból is kimondta, hogy véleménye szerint jogsértő. Leveléből kiderül az is, hogy több esetben ki kellene fizetni a cégek elmaradt bevételét, tehát nem járna jól a kerület a felmondással. És van olyan szerződés is, amelyben le van írva, az önkormányzat azt nem mondhatja fel. A szerződéseket a Fidesz–MSZP-tandem fogadta el. ","shortLead":"Mégsem bontják fel a zuglói parkolási szerződéseket? A tegnap sebtiben meghozott döntésről kedden a jegyző több...","id":"20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11ae4f-72cd-47c0-b61d-ba452f3b75fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Zuglo_jegyzoje_parkolas_szerzodes","timestamp":"2019. május. 14. 18:39","title":"Zugló jegyzője szerint törvénysértő a parkolási szerződések felbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]