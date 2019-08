Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","shortLead":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","id":"20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362ece26-e7c3-4a95-bff9-f2e7ecf72868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:06","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ff06a-3718-4d52-a02c-ee9208b4287d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A különösen abszurd szállítás díjára jelölte egy svájci egyesület a dobozolt svájci levegő ázsiai exportját.","shortLead":"A különösen abszurd szállítás díjára jelölte egy svájci egyesület a dobozolt svájci levegő ázsiai exportját.","id":"20190819_Okologiai_szegyendijat_kaphat_a_dobozos_alpesi_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112ff06a-3718-4d52-a02c-ee9208b4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bec96-6d45-46fc-a5aa-6aa443581ab7","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Okologiai_szegyendijat_kaphat_a_dobozos_alpesi_levego","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:45","title":"Ökológiai szégyendíjat kaphat a dobozos „alpesi levegő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározat verseny nélkül az orosz Transmashholdingot jelölte ki arra, hogy megvegye a Dunakeszi Járműjavítót, az üzlet azonban elakadt. Az új cég több mint ezer egyiptomi vasúti kocsi legyártását nyerheti el egy furcsa tenderen, elbukhatja viszont MÁV-nak készülő emeletes vonatok összeszerelését. Az üzletben sok a kérdőjel, például az is, hogyan került bele a londoni nagykövet.","shortLead":"Egy kormányhatározat verseny nélkül az orosz Transmashholdingot jelölte ki arra, hogy megvegye a Dunakeszi...","id":"20190821_dunakeszi_jarmujavito_metrovagonmas_egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a95693d-806f-4156-855a-a54e0d032e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_dunakeszi_jarmujavito_metrovagonmas_egyiptom","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:05","title":"Bizonytalan az egyiptomi vasúti tender, ami miatt orosz kézbe adnák a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet...","id":"20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c3cf5-57a8-460b-975f-e362f6b143cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"India lehet a negyedik Holdra szálló állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett, amely számos civil szervezetnek az otthona is egyben.","shortLead":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett...","id":"20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071bd7e-6292-4bbd-b9ab-cfaca7f346b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:33","title":"Amerikai demokrata politikusok nyílt levelet írtak az Auróra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","shortLead":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","id":"20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f6626-79a0-407f-bb27-50900a522d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:29","title":"Nem sikerül kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]