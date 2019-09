Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Index két munkatársa bemutatta a budapesti elektromos rollerezést, mire feljelentették őket, és rendőrségi figyelmeztetésben részesültek.","shortLead":"Az Index két munkatársa bemutatta a budapesti elektromos rollerezést, mire feljelentették őket, és rendőrségi...","id":"20190904_Sajat_olvasoja_jelentette_fel_az_Index_ket_ujsagirojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ee718d-6475-4e43-9717-a0821fa761de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_Sajat_olvasoja_jelentette_fel_az_Index_ket_ujsagirojat","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:45","title":"Rollerezés miatt jelentette fel egy olvasó az Index újságíróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. 