Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","shortLead":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","id":"20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2406944-bb42-427c-9202-470df9c8f775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:23","title":"Boris Johnson: Mi leszünk a felelősök, ha nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","shortLead":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","id":"20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0e41a-688e-4cfc-8128-69c40df7128d","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:51","title":"Óriáskígyót üldöztek egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","shortLead":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","id":"20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc31a31-5839-4795-bfa2-120a200b3b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:22","title":"Nagyot nőtt az államháztartási hiány, de így is csak az éves terv felénél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","id":"20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accce991-5706-4bf7-8807-dd654c3e49ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:41","title":"Messze még a tél, de már két életet követelt a kihűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","shortLead":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","id":"20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6fc61-b649-47d1-9db9-d3f4aab36e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:12","title":"Leszúrta kutyáját egy nagymányoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók.","shortLead":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós...","id":"20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace55a2d-46c4-41b1-8b1a-868a5e930084","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:17","title":"Drogbárónak hihette magát egy tokaji vállalkozó, közben csak lehúzták 100 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]