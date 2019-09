Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","shortLead":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","id":"20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb3719-9ba2-49a5-8efc-f0ef0b321928","keywords":null,"link":"/sport/20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:01","title":"Pontot sem engedett ellenfelének a New England Patriots","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee50-3fc0-486e-b819-4264f68c865b","keywords":null,"link":"/kultura/20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:55","title":"Guantanamóról szóló dallal tért vissza a Who","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","shortLead":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","id":"20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73934499-4a0b-4ac5-b219-1b0809be12d9","keywords":null,"link":"/elet/20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:52","title":"Lezuhant a trapézról egy magyar artista egy boszniai előadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most mi is közéjük fogunk tartozni. Hol van az állam, hogy megvédjen minket?\" – ezzel kezdte a történetét a Hős utca egyik lakója azon az utcafórumon, amelyet a velük foglalkozó civilek szerveztek Kőbányán, mert a hivatalos utakon nem kaptak jogorvoslatot, de még válaszokat is alig.","shortLead":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most...","id":"20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c509ac-c055-47a1-8b87-4b29154904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Hős utcai lakáspolitika: „A törvény erejével rabolnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha érvényesíteni próbálja a rezsiszámlájában a 9 ezer forintot. Összegyűjtöttük a rezsiutalványokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha...","id":"20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9b397f-e050-4c9f-a832-8b9cbe098e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:30","title":"10+1 részlet, amire figyeljen, ha rezsiutalvánnyal fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]