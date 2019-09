Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató cég felmérése szerint Tarlós István csak kevéssel előzi meg a zuglói polgármestert. ","shortLead":"A közvélemény-kutató cég felmérése szerint Tarlós István csak kevéssel előzi meg a zuglói polgármestert. ","id":"20190917_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a8b974-aae4-4d62-a671-5e90c7dc6a19","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:19","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók közel tizede Karácsonyt szeretné főpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak lényegében alanyi jogon járó, lakásra költhető állami támogatást ígér. A bejegyzés valótlan, aki megosztja, hazugságot terjeszt.","shortLead":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak...","id":"20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab7cb6f-01d1-431a-85d0-c11afe9b7925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:03","title":"Ma lenne az alanyi jogon mindenkinek járó 2,5 millió forint napja – ha nem lenne óriási kamu a hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","shortLead":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","id":"20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb11a8e-3766-4ede-8eb4-fec121bd4210","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:49","title":"Egy Orbán Ráhelre nagyon hasonlító jelöltet indít az ellenzék Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3671a4a-f63a-45ec-93e1-6069cb149a85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Airbnb megtolja egy kicsit a sorozatból készült film marketingjét. Be lehet költözni a Downton Abbey helyszíneként szolgáló Highclere kastély szobáiba egyetlen éjszakára. ","shortLead":"Az Airbnb megtolja egy kicsit a sorozatból készült film marketingjét. Be lehet költözni a Downton Abbey helyszíneként...","id":"20190917_Fergeteges_hir_a_Downton_Abbey_rajongoinak_kiadjak_egy_ejszakara_a_kastelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3671a4a-f63a-45ec-93e1-6069cb149a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2337ec-44d2-4230-be66-78767a1f0243","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Fergeteges_hir_a_Downton_Abbey_rajongoinak_kiadjak_egy_ejszakara_a_kastelyt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:41","title":"Fergeteges hír a Downton Abbey rajongóinak: kiadják egy éjszakára a kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk képesek álmunkban. ","shortLead":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk...","id":"20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c343f2e8-8e76-447b-a248-3dd5c838d49f","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:05","title":"Mennyi az esélye annak, hogy egy menyasszony álmában lenyeli a jegygyűrűjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először, egy adománygyűjtő esten beszélt. ","shortLead":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először...","id":"20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79be02db-1e79-445e-8a7c-fab15dfdb78c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:55","title":"Rod Stewart először beszélt a prosztatarákjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]