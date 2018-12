Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök Jean-Claude Junckernek, aki örömmel fogadta a bejelentést, hiszen december 19-én megindulna a kötelességszegési eljárás az olaszok ellen, mert az Európai Unió bizottsága nem fogadta el a jövő évi költségvetést. ","shortLead":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök...","id":"20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ec839-f470-40b5-86a8-ce6548b90083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"A színjáték nem maradt el, de Róma kapitulált Brüsszel előtt a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk.","shortLead":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok...","id":"20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f21b6-981d-4fa6-b512-3190595bfda1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","timestamp":"2018. december. 14. 11:10","title":"Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán” söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek a hirdetésekbe, amelyek egyes nemi sztereotípiákat hangsúlyoznak.","shortLead":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek...","id":"20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500e47e3-31bc-4c3f-8fe2-545adf9c2fb5","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","timestamp":"2018. december. 14. 10:40","title":"Támadást indít a reklámokban megjelenő szexizmus ellen a brit reklámfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott”.","shortLead":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára...","id":"20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc7acc-6df3-4a0f-8ba1-7480cf75dc2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","timestamp":"2018. december. 13. 16:53","title":"„A producerem eleinte sikított, hogy ne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]