Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy éven keresztül szexuálisan zaklatta a kislányokat.","shortLead":"A férfi négy éven keresztül szexuálisan zaklatta a kislányokat.","id":"20190925_Ot_ev_bortont_kapott_az_unokahugait_szexualisan_zaklato_nagybacsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1398e-ef9a-4219-89b2-07665b619773","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ot_ev_bortont_kapott_az_unokahugait_szexualisan_zaklato_nagybacsi","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:29","title":"Öt év börtönt kapott az unokahúgait molesztáló nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ed774-0ff0-4da2-97dc-0bf893dbea64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hírvilág a kormányközeli Mediaworks tartalmait ajánlja.","shortLead":"A Hírvilág a kormányközeli Mediaworks tartalmait ajánlja.","id":"20190926_Hirgyujto_oldal_indult_kormanyparti_mediumoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99ed774-0ff0-4da2-97dc-0bf893dbea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4deb2-aba6-4e4f-8ba4-84237ffb9e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Hirgyujto_oldal_indult_kormanyparti_mediumoknak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:56","title":"Hírgyűjtő oldal indult kormánypárti médiumoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. ","shortLead":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező...","id":"20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de34800d-a514-4a92-96dc-ba408072ef04","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:06","title":"Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot korábban csigajelmezben lefutó Mátészalkaleaks csoport. Szolidaritásból egy órás késéssel kezdték az eseményt, és elmondták, hogy nem politikai okokból vannak itt, mint ahogy azt a MÁV kommunikációs igazgatója állította, mert október 13-a után újra tüntetni fognak, ha a MÁV nem teljesíti követeléseiket.","shortLead":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot...","id":"20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d213ec4-6235-493f-a44d-ad367745d8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:40","title":"Csigás kitűzővel és szándékos késéssel tüntettek az utasok a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi légkörhöz, a közérzethez kapcsolódik, ezek pedig meghatározó kapcsolatban vannak a fluktuációval is. Nemcsak a vállalatok ismerték fel, mennyi pénzt takaríthatnak meg a dolgozók megtartásával, hanem innovatív vállalkozások is épültek a probléma kezelésére.","shortLead":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi...","id":"20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8e82e-09dc-4a61-a5f1-9ef3070f93d1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:15","title":"Fizetnének is, csak hogy jó helyen dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba költöztette a MÁV a kelenföldi jegypénztárakat a düledező állomásépületből.","shortLead":"Végre megtörtént az, aminek már nagyon régen meg kellett volna: a vonatokat a 4-es metróval összekötő aluljáróba...","id":"20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b9bf46-4924-4004-b23b-1de57746f413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Az_omladozo_allomasepuletbol_az_aluljaroba_koltoztette_a_kelenfoldi_jegypenztarakat_a_MAV","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:33","title":"Az omladozó kelenföldi állomásépületből végre az aluljáróba költöztették a jegypénztárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ca48d9-8689-44ac-8b41-c4ce94e9ed3a","keywords":null,"link":"/360/20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Radar 360: Trócsányi bukása és Karácsony hangfelvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc9b1f-03d7-48e4-a910-5eac34ccd552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Avokádókrémnek hitte, de valójában wasabit fogyasztott egy izraeli nő, akit ezután a nagyon ritka, de létező megtört szív szindrómával diagnosztizáltak.","shortLead":"Avokádókrémnek hitte, de valójában wasabit fogyasztott egy izraeli nő, akit ezután a nagyon ritka, de létező megtört...","id":"20190926_ritka_betegseg_megtort_sziv_szindroma_avokadokrem_wasabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc9b1f-03d7-48e4-a910-5eac34ccd552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91208fa2-65ee-4588-9664-03dbc9d6d514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_ritka_betegseg_megtort_sziv_szindroma_avokadokrem_wasabi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:36","title":"Ritka betegséget, megtört szívet okozott egy nőnél a wasabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]