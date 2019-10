Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","shortLead":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","id":"20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5f1b6-5239-49fd-8bc3-5f09233b558c","keywords":null,"link":"/360/20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","timestamp":"2019. október. 07. 17:45","title":"NER-közeli ügyvéddel igazgat közösen egy luxemburgi céget Borkai haverja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először végeztünk ilyen felmérést egy európai jogi szervezet keretein belül, rögtön a legrosszabbak közé kerültünk.\r

\r

","shortLead":"Először végeztünk ilyen felmérést egy európai jogi szervezet keretein belül, rögtön a legrosszabbak közé kerültünk.\r

\r

","id":"20191008_Egy_felmeres_szerint_gondok_vannak_a_biroi_fuggetlenseggel_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51931f61-6823-4d08-a947-a99937e193e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Egy_felmeres_szerint_gondok_vannak_a_biroi_fuggetlenseggel_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 08. 06:01","title":"Egy felmérés szerint gondok vannak a bírói függetlenséggel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","shortLead":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","id":"20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84ecdc-8302-4c2f-8880-a45bb1fd23b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","timestamp":"2019. október. 08. 11:53","title":"A leállósávból előzött egy autó az M0-áson, egy hajszálon múlt a tragédia - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős szerkesztője elárulja, hogy milyen szempontok alapján jön létre a lista és kiknek segíthet elsősorban. Gergely Mártonnal beszélgetnek 360 másodpercben.","shortLead":"Idén is megjelent a legjobb gimnáziumokat számba vevő HVG Rangsor Középiskola 2020. Szabó Fruzsina, a kiadvány felelős...","id":"20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d220765a-8936-442b-9e78-4a73b252069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5ad4-4330-4c92-8cf0-29c88313b4a6","keywords":null,"link":"/360/20191008_Kozepiskolai_rangsor_ujra_a_Fazekas_az_elso_visszaelozte_a_Radnotit","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Így állt össze az idei középiskolai rangsor, ezért előzte vissza a Fazekas a Radnótit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","shortLead":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","id":"20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60726e2-5ee5-4ab5-bebe-8af1e632d33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","timestamp":"2019. október. 07. 09:20","title":"\"Fülhallgatós\" zebrákkal és színes fekvőrendőrökkel óvnák jobban a gyalogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán ügyvédre emlékeztető férfi és egy fekete hajú nő látható félreérthetetlen helyzetben.","shortLead":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán...","id":"20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f22a6-98d8-42cb-9def-7bd13a8a64e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","timestamp":"2019. október. 08. 08:02","title":"Újabb videó került ki Borkaiék bulijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]