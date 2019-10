Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","shortLead":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","id":"20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e876a39-0f9a-43a6-805a-120aefda1079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 14. 11:58","title":"A szegénységgel foglalkozó közgazdászok kapták az idei Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","shortLead":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","id":"20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b6b8ca-116f-41cd-8a68-cc0f573fd6bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","timestamp":"2019. október. 14. 13:11","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, nem ad-e a kormány tiltott támogatást a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","shortLead":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","id":"20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92eeebf-1593-41a0-90df-7bee8f06077b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","timestamp":"2019. október. 16. 07:59","title":"384 lóerős és gázolajjal megy ez az új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","shortLead":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","id":"20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238a9ee-e048-4fea-aed1-f904dae8713b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 14. 14:49","title":"Bécs polgármestere gratulált Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest új főpolgármestere a Facebook-oldalán üzent.","shortLead":"Budapest új főpolgármestere a Facebook-oldalán üzent.","id":"20191014_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618ddb17-b217-42a7-bdc2-fe79e1032df4","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas_uzenet","timestamp":"2019. október. 14. 15:24","title":"Karácsony: A java csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edaaedd-a117-4300-be78-646138891463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Susi és Tekergő a következő Disney-klasszikus a sorban, amely élőszereplős változatban is hamarosan megjelenik. A film előzeteséből is látszik, hogy a valódi kutyaszereplőket mely pontokon támogatták meg egy kis CGI-jal, hogy kicsit \"emberivé\" tegyék a mimikájukat. ","shortLead":"A Susi és Tekergő a következő Disney-klasszikus a sorban, amely élőszereplős változatban is hamarosan megjelenik...","id":"20191015_Mosolygo_kutyak_flortolnek__kijott_a_kovetkezo_eloszereplos_Disneymese_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7edaaedd-a117-4300-be78-646138891463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7e67e-a245-4c5a-a2b5-eb824c0df204","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Mosolygo_kutyak_flortolnek__kijott_a_kovetkezo_eloszereplos_Disneymese_elozetese","timestamp":"2019. október. 15. 11:05","title":"Ezek a kutyák nemcsak mosolyognak, flörtölnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","shortLead":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","id":"20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfed9aa0-3fcb-41dc-8403-cbac1cfe6870","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 14. 20:50","title":"Fának csapódott egy autó Dömsödnél, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]