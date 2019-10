Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Mit adhat a vállalati képzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába ígéri a kerületi bérlakás-szerződések átvizsgálását az I. kerületi polgármester, semmi garancia arra, hogy a kormány nem gátolja ezt meg - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Hiába ígéri a kerületi bérlakás-szerződések átvizsgálását az I. kerületi polgármester, semmi garancia arra...","id":"20191016_tiborcz_ner_oligarcha_valasztas_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abc818c-a1a7-43ec-a624-0133c3ad7575","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_tiborcz_ner_oligarcha_valasztas_fovaros","timestamp":"2019. október. 16. 17:55","title":"NER-lovagok: lesz-e kormány-önkormányzatok meccs? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","shortLead":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","id":"20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded4ac83-845b-428d-956d-e53120fc05de","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","timestamp":"2019. október. 16. 14:06","title":"Rendkívül olcsón mehetnek a gyerekek a budapesti állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","shortLead":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","id":"20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2ec153-50ba-434a-9a46-15a5572cd12b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","timestamp":"2019. október. 17. 06:41","title":"A nap fotói: a legstílusosabb hazai villanyautó-töltőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül a kohézióra szánt összeget is.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül...","id":"20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5b1888-15e1-417e-9943-e359857a8c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:06","title":"Varga Judit: Elfogadhatatlan az uniós költségvetés tervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A 15 és 16 éves diákot a rendőrök jelenleg is keresik.","id":"20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573e592c-4b34-4724-a652-cc6bb6f63b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d1910-eab2-4e43-ac86-bee08404360f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_iskola_budapest_eltunt_fiatal","timestamp":"2019. október. 16. 06:25","title":"Iskolába menet tűnt el két budapesti fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege, illetve a fogyasztása.","shortLead":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege...","id":"20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe8b6f6-1e3b-452e-98a9-4a4e447a0846","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]