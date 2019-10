Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A 33 éves terézvárosi polgármester, Soproni Tamás nem lesz engedékenyebb a szórakozóhelyekkel, mint elődje. Az pedig nem csak kampányígéret volt, hogy a kerületben minden harmadik parkolóhelyen csak helyiek állhatnak esténként. Róla is terjednek rémhírek, ezért az átadás-átvétel után az első dolga az lesz, hogy megnyugtassa a hivatal dolgozóit, a volt polgármestert pedig felkérte, álljon mellé a színpadra október 23-án. Interjú Soproni Tamással. ","shortLead":"A 33 éves terézvárosi polgármester, Soproni Tamás nem lesz engedékenyebb a szórakozóhelyekkel, mint elődje. Az pedig...","id":"20191017_Soproni_Tamas_Nem_keszulok_boszorkanyuldozesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccda81a4-35ad-4f77-8fd1-520943a97489","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Soproni_Tamas_Nem_keszulok_boszorkanyuldozesre","timestamp":"2019. október. 17. 17:00","title":"Soproni Tamás: \"Nem készülök boszorkányüldözésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem. Eddig.\r

\r

","shortLead":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem...","id":"20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be17f33-c3da-40b1-8fef-6faefd885768","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","timestamp":"2019. október. 18. 11:35","title":"Megvan az első dal a 80-as évekből, ami átlépte a milliárdos nézettséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94bc1a7-de8b-4f29-ac3a-453bd6911566","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Culiacánban az állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy keressenek menedéket.","shortLead":"Culiacánban az állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy keressenek menedéket.","id":"20191018_Sulyos_bandahaboru_tort_ki_egy_mexikoi_nagyvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94bc1a7-de8b-4f29-ac3a-453bd6911566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963a641-17b0-4dfe-88e3-71696e0a5af4","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Sulyos_bandahaboru_tort_ki_egy_mexikoi_nagyvarosban","timestamp":"2019. október. 18. 06:40","title":"Súlyos bandaháború tört ki egy mexikói nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. A miértet egyelőre senki sem tudja, de volt, aki egy hónapig nem fért hozzá a fiókjához.","shortLead":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon...","id":"20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2b3ec-e229-4e65-9a3d-22a730494ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 17. 13:03","title":"Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben...","id":"20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5e0b0-4172-414a-88e0-57ce6004ad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. október. 18. 08:33","title":"Ha eddig nem tette, akkor ezután se szokjon rá az e-cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt rendőr sérült meg. A Németországban is jelentős kisebbségnek számító nemzeti csoportok viszonya azután romlott meg látványosan, hogy a török hadsereg átfogó támadást indított az észak-szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt...","id":"20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fdfc42-ea91-41cc-aeec-51c03f5da452","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","timestamp":"2019. október. 17. 17:32","title":"Németországban is dúl már a török-kurd háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","shortLead":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","id":"20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1515f-eb68-476e-991c-fdc9e0182bac","keywords":null,"link":"/elet/20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","timestamp":"2019. október. 17. 21:41","title":"6,6 milliárd forintot adtak ezért a festményért, pedig nem is szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]